Uomini e Donne/ Gemma Galgani torna in tv… su La5 (Trono Over)

Siete già in crisi d’astinenza per via della fine di Uomini e donne e della pausa che spetterà a Gemma Galgani? Bè, state tranquilli perché la bella dama torinese ha già in serbo una sorpresa per voi, un programma che la riporterà in tv seppur su La5. Al fianco della dama ci sarà Giulia De Lellis e il programma si chiamerà Giortì e andrà in onda in prima serata tra qualche settimana. Il programma porterà sullo schermo storie di gente comune e di sentimenti, persone che chiederanno il loro aiuto per vivere un momento, una festa o un evento da sogno, proprio come i tronisti di Uomini e donne hanno fatto nei mesi scorsi: “Dietro ogni festa c’è sempre una storia da raccontare”, questo è lo slogan del programma i cui casting sono già aperti su Wittytv. Non c’è bisogno di dire che il programma porterà la firma della casa di produzione di Maria De Filippi, la Fascino. Sempre per WittyTv, Giulia De Lellis si sta dedicando alla recitazione di una nuova fiction per il web, parteciperà anche Gemma Galgani? (Hedda Hopper)

Le rivelazioni di Lisa e Mauro

Lisa e Mauro qualche tempo addietro, prima che il trono over di Uomini e Donne andasse in vacanza, sono tornati negli Studi Elios per raccontare la loro relazione d’amore e annunciare le nozze. L’ex dama intervistata dal Magazine ufficiale, ha svelato anche le sue problematiche, facendo una confessione che ha lasciato gli estimatori di stucco. “Soffrivo di una brutta malattia…L’estate scorsa sono stata molto male…Mi sarei dovuto operare a metà settembre, ma i primi di settembre, dopo un malore, ho fatto un intervento d’urgenza…Non smetterò mai di ringraziare Mauro per la forza che mi ha dato…”, riportano i colleghi de LaNostraTv. Fortunatamente, la donna è stata in grado di superare appieno questo brutto periodo, sicuramente anche per merito della vicinanza costante del suo futuro marito. Oltre all’ex dama, anche la sua dolce metà è stato intervistato dal giornale. “Sono sempre stato convinto che se due persone di amano e stanno bene insieme il matrimonio è un passo superfluo…Nonostante questo, però, ho sentito che con Lisa sarebbe stato ‘per sempre’ anche non sposandoci e quindi ho deciso di sposarla…”.

Uomini e Donne Over, l’estate di dame e cavalieri

Per rivedere dame e cavalieri del trono over di Uomini e Donne, bisognerà attendere settembre. Ed infatti, la nuova stagione tornerà in televisione tra qualche mese, con i volti più amati. Del frattempo, proprio alcuni di loro si stanno organizzando per le vacanze. Come passeranno l’estate? “I programmi di questa estate saranno quelli di rincorrere l’amore, visto che sto uscendo dall’ultima puntata con una conoscenza spero mi porterà fortuna”, ha dichiarato Gemma Galgani con aria desiderosa di vivere la calda stagione tra le braccia dell’uomo da amare. “Non ho trovato il fidanzato, proviamo con un’amica, andrò forse a Formentera”, ha esclamato invece Roberta. “Di sicuro lavorerò tantissimo mi sono già fatta una vacanza, quindi starò buona buona al lavoro e mi prenderò cura sempre di mio figlio”, ha ammesso Ida Platano mentre Barbara De Santi ha confidato di non avere adeguate disponibilità economiche e, per questo motivo andrà spesso in piscina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA