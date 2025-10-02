Giuseppe Molonia ha ritrovato l'amore dopo Rosanna Siino, ha conosciuto Viviana grazie all'ex cavaliere di Uomini e Donne Gabriele Malgeri.

Da poco abbiamo assistito a Uomini e Donne al confronto tra Giuseppe Molonia e Rosanna Siino, dopo aver lasciato insieme la trasmissione sembravano innamoratissimi ma il loro rapporto ha poi preso una piega diversa e si sono detti addio. Nel programma lui aveva fatto di tutto per fare breccia nel suo cuore, lei non faceva che ripetere che non era interessa ma non si è mai arreso ed è riuscito a conquistarla.

Amici 25/ Anticipazioni registrazione puntata 5 ottobre 2025: al via la prima sfida tra allievi

Dopo la rottura non sono rimasti in buoni rapporti, lo hanno chiaramente dimostrato durante il confronto a Uomini e Donne. La dama lo ha duramente attaccato, in uno dei video inviata alla redazione è apparsa anche in lacrime. Ospite di Lorenzo Pugnaloni a CasaLollo l’ex cavaliere Gabriele Malgeri si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sull’ex coppia, pensa che sia stato molto brutto il pubblico attacco di Rosanna. Lui e Giuseppe durante la scorsa edizione del Trono Over di Uomini e Donne erano seduti vicini, si sono incontrati anche fuori dal programma ed è nata un’amicizia tra loro.

Omicidio Cinzia Pinna/ Mamma di Ragnedda: “Non sentirò mai mio figlio, chiesi aiuto, non mi hanno ascoltata”

Giuseppe ha ritrovato l’amore dopo Rosanna, ha conosciuto Viviana grazie all’ex cavaliere Gabriele

Durante il confronto a Uomini e Donne Rosanna ha accusato l’ex fidanzato di aver iniziato la sua nuova relazione quando stavano ancora insieme, lui però ha negato. Molonia ha ammesso di averla conosciuta prima della rottura, ma non è successo nulla tra loro fin quando non è tornato single. Anche l’ex cavaliere Gabriele Malgeri ci ha tenuto a precisare che la storia d’amore dopo la rottura.

È stato Malgeri a presentare la sua amica Viviana A Giuseppe Molonia, a detta sua però la sua relazione con Rosanna era finita già da un po’ di tempo. Ha commentato anche le dichiarazioni di Giuseppe in merito al fatto di aver preso molti voli per recarsi a Palermo da Rosanna. La dama invece non lo raggiungeva mai a Roma a differenza di Viviana che va spesso a trovarlo, la loro relazione procede a gonfie vele. Tra le varie cose Gabriele Malgeri ha anche detto che crede che il pianto di Rosanna sia stato solo un tentativo per tornare in trasmissione.

Grande Fratello 2025, ex fidanzata di Matteo Azzali lo smaschera: "Ecco cosa mi ha fatto"/ "Vergognati!"