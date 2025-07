Emanuela Malavisi ha ritrovato l'amore: l'annuncio dell'ex dama di Uomini e Donne

Una nota ex dama di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore. Di chi si tratta? Di Emanuela Malavisi, che ha preso parte al Trono Over del dating show di Canale 5 circa due anni fa. All’epoca, aveva avuto una frequentazione con l’ex cavaliere Marco Antonio Alessio. I due, apparsi da subito molto affiatati, avevano deciso di lasciare insieme il programma per vivere la loro storia lontano dai riflettori, dando l’impressione di essere molto innamorati. Tuttavia, la relazione è durata solo pochi mesi e non è finita nel migliore dei modi.

A mettere fine al rapporto era stato Marco, che – come ha raccontato Emanuela in una diretta Instagram – durante un viaggio in Salento le avrebbe confessato di non essersi mai innamorato davvero. Dopo questa rivelazione, Emanuela ha vissuto un periodo molto difficile, tanto da lanciare pesanti stoccate contro l’ex compagno. Oggi, però, l’ex dama è finalmente tornata a sorridere. La donna, infatti, è di nuovo innamorata e ha scelto di condividerlo con i suoi follower attraverso un video pubblicato su Instagram.

Emanuela Malavisi ha ritrovato l’amore: il post dell’ex dama di Uomini e Donne

Poco fa, Emanuela Malavisi ha condiviso un post su Instagram dove si mostra insieme al suo nuovo compagno. Nella clip, si vedono i due tra gesti affettuosi e sguardi complici, il tutto con il brano “L’universo tranne noi” di Max Pezzali come sottofondo. Tra i tanti commenti apparsi sotto al video, spicca anche quello di Giulia Vacca, un’altra ex dama di Uomini e Donne, che ha voluto esprimere la sua gioia per la nuova storia di Emanuela. “Forse durerà, forse no, ma mi voglio godere ogni istante“, ha commentato la Malavisi al messaggio dell’amica.