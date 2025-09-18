Luana Nicchiniello pronta a tornare a Uomini e Donne? Cos'ha rivelato

Una nota ex dama di Uomini e Donne vuole tornare a sedersi nel parterre del Trono Over. Di chi si tratta? Di Luana Nicchiniello, che si è fatta conoscere nel programma per la sua schiettezza. A confessarlo è stata proprio lei in un’intervista a Lorenzo Pugnaloni nel format Casa Lollo, spiegando di voler rimettersi in gioco con uno spirito diverso al passato, meno impulsivo e più riflessivo. Durante l’estate, ha provato a frequentare una persona, ma la cosa non è andata buon fine e, oggi, si ritiene completamente single e libera.

Uomini e Donne, Nadia Di Diodato smonta Gianmarco e Cristina: "La crisi? Me l'aspettavo"/ "Solo ormoni"

Per questo, ha voglia di prendere parte di nuovo al dating show, un’esperienza che “mi ha fatto scoprire un lato di me che non conoscevo e mi ha fatto maturare“. Non solo, ha anche confessato di provare già interesse per un volto del programma: Federico Mastrostefano. Difatti, ha di non averlo seguito ai tempi della sua esperienza sul trono, ma dopo averne sentito parlare e aver visto qualche foto, lo trova interessante. “Fisicamente mi piace, caratterialmente bisognerebbe scoprirlo“, ha detto.

Luana Nicchiniello: "Uomini e Donne? Tornerei perché sono single"/ "Federico Mastrostefano..."

Luana Nicchiniello torna a Uomini e Donne? La verità

Parlando del passato, durante l’intervista a Casa Lollo, Luana ha speso alcune parole anche per Giovanni, l’uomo con cui aveva iniziato una conoscenza nel programma e che oggi è legato all’ex dama Francesca. Luana ha confessato che non si sarebbe aspettata questa svolta, ma ha comunque augurato serenità e felicità ed entrambi, precisando che spera che la storia sia veritiera. Allo stesso tempo, infatti, ha lanciato una frecciata alle coppie lampo nate e scoppiate negli ultimi mesi, ricordando che dietro le apparenze ci sono sempre persone reali con emozioni e delusioni concrete. A questo punto, Maria De Filippi la farà tornare a Uomini e Donne? Chissà…