Uomini e Donne, l'ex tronista Samantha Curcio è diventata mamma: lo strano nome scelto per il figlio e la toccante dedica al compagno Leonardo

Samantha Curcio di Uomini e Donne è diventata mamma: lo strano e particolare nome del figlio

Fiocco Azzurro per Samantha Curcio una delle più amate e apprezzate troniste del programma di Maria De Filippi che nelle scorse ore ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta. Ad annunciare il lieto evento è stata la stessa ex tronista con una foto gallery su Instagram con cui ha svelato anche il nome un po’ strano e di sicuro molto particolare con cui ha scelto di chiamare il figlio accompagnata da una dedica emozionante e commovente per il suo compagno Leonardo Corsaro.

Amici, Verissimo e Uomini e Donne: quando tornano i programmi di Canale 5/ Svelate le date ufficiali

Samantha è diventata mamma, lei ed il compagno Leonardo Corsaro, chirurgo plastico di professione, sono diventati genitori del piccolo Santi Leonardo Andrea. L’ex tronista, tuttavia, non ha fornito altri dettagli sul piccolo del resto dopo l’esperienza nel dating show di Canale 5 la 33enne ha mantenuto un basso profilo, quando ha annunciato di essere incinta in pochi erano a conoscenza del fatto che fosse fidanzata. Infatti ha tenuto la relazione con il suo compagno Leonardo sempre lontana dai riflettori. La gioia immensa di avere un figlio, però, l’ha voluta condividere con tutti i suoi follower.

Quando iniziano le registrazioni di Uomini e Donne 2025?/ Annunciate le prime due date

Uomini e Donne, l’ex tronista Samantha Curcio è diventata mamma: la dolce dedica per il compagno e neo papà

Samantha Curcio di Uomini e Donne è diventata mamma ed ha annunciato il lieto evento con una foto gallery e soprattutto delle parole commoventi e toccanti per il compagno e neo papà Leonardo Corsaro: “Quando ho scelto di volere un figlio, io l’ho immaginato solo con tuo papà. Lui È un uomo raro: ha un’etica fuori dal comune, un altruismo che non ostenta e una forza silenziosa che protegge. Spero che tu prenda tutto da lui (vabbè quasi tutto), dalla sua capacità di restare sempre integro moralmente al suo modo di guardare le persone senza mai giudicarle, con infinita umanità ed umiltà.” Inutile dire che in poco tempo l post ha fatto incetta di like e commenti di auguri e congratulazioni da parte di amici e fan.

Uomini e Donne, Armando Incarnato si sfoga dopo attacchi: "Non mi drogo, ne rubo o vizi"/ Cos'è successo