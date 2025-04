Uomini e Donne: Isabella e Cristina show

La puntata di Uomini e Donne del 30 aprile 2025 è stata ricca di emozioni e discussioni. Tutto è cominciato con Cristina Ferrara che ha discusso nuovamente con Gianmarco Steri accusandolo di essere più interessato a Nadia Di Diodato e di aver sminuito il loro bacio. Dopo una lunga discussione durante la quale il tronista, con l’appoggio di Tina Cipollari e Gianni Sperti ha provato a convincerla a restare, Cristina ha salutato tutti e ha lasciato lo studio annunciando la scelta di eliminarsi. Poco dopo, però, è tornata sui propri passi e, in studio, ha spiegato di non voler rimpianti e di voler andare fino in fondo.

Altra protagonista indiscussa della puntata è stata Isabella, la dama del trono over che sta uscendo con Diego Di Fazio a cui, tuttavia, ha detto addio dopo un’accesa discussione durante la quale l’ha accusato di non averla rispettata per aver raccontato della notte trascorsa insieme. Anche isabella, esattamente come Cristina, ha lasciato lo studio in lacrime per poi tornare nuovamente.

Protagonisti della puntata sono stati anche Flavio e Diego, cavalieri del trono over di Uomini e Donne che stanno avendo un percorso differente. Flavio, dopo aver chiuso con Gloria Nicoletti, è uscito con Isabella con cui si è concesso un appuntamento ai Parioli, noto quartiere di Roma. Quando gli fanno notare di non aver portato nel medesimo quartiere Gloria, Flavio dice che “Ci sono donne da portare ai Parioli e donne da portare sulla Tuscolana”, scatenando la reazione della Nicoletti che lo manda a quel paese.

Diego, invece, dopo la chiusura della frequentazione con Isabella, è uscito con un’altra dama del parterre che confessa che, da diverso tempo, non baciava un uomo. Tina non nasconde lo stupore di notare come Diego riesca a passare da una conoscenza ad un’altra.

