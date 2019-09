Uomini e Donne/ Andrea Zelletta: “che notte incredibile!” (Trono Classico)

Andrea Zelletta, l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, ha postato una bellissima foto in compagnia di Natalia Paragoni dopo una serata in discoteca. “It was an incredible night … so much love for sicily ☀️… Where next time ??

Voglio i nomi di tutte le cittá che ci vorrebbero conoscere” ha scritto il modello che, nel giro di pochissimi minuti, ha ricevuto centinaia di likes e commenti da parte dei fan. In tanti continuano ad apprezzare la genuinità con cui Andrea si sta confrontando con la popolarità sopraggiunta dopo la sua esperienza televisiva. ” Andrea, sei un ragazzo davvero fantastico…lo si vede da come ti comporti con Natalia,la tratti da principessa…lei è molto fortunata…” ha scritto una follower, mentre un’altra ha commentato: “Sei un ragazzo davvero maturo e auguro a te e a Natalia tutto il meglio dalla vita, ve lo meritate. Siete una coppia fantastica e si vede quanto amore provate l’uno per l’altra…”. Tutti sono concordi e apprezzano la coppia nata negli studi del dating show di Canale 5: ” voi due state veramente bene insieme!!!….siete due persone meravigliose…..è un vero piacere seguirvi”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Clarissa e Federico: “Uragano? Stiamo bene ma..”

Sono tanti i fan che in queste ore si sono preoccupati per Clarissa Marchese e Federico Gregucci. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, vive a Miami, città che rientra in quelle colpite dall’Uragano Dorian. Di fronte ai tanti messaggi preoccupati, Federico ha deciso di rassicurare tutti: “Io e Clarissa stiamo bene e andremo a casa di un nostro amico in un palazzo. – ha spiegato l’ex corteggiatore – Ce ne dobbiamo andare perché siamo al primo piano e sicuramente si allagherà. Speriamo bene e che l’uragano abbia cambiato direzione…” Poi ancora spiega: “L’uragano qui ancora non è passato. Ha iniziato a piovere oggi, però, a quanto pare, dovrebbe colpire il nord della Florida e non qui per fortuna, ma ancora non si sa…” Pericolo dunque scampato per la coppia? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Giulia Cavaglià corteggia Giulio Raselli? La prova!

La prossima registrazione di Uomini e Donne potrebbe vedere in studio un grandissimo colpo di scena. È da giorni che si vocifera del possibile arrivo in studio di Giulia Cavaglià come corteggiatrice di Giulio Raselli, che è stata la sua “non scelta” solo pochi mesi fa. Una mossa della quale potrebbe essersi pentita l’ex tronista. A dimostrare che la possibilità c’è ed è reale è un like lasciato dalla Cavaglià ad un commento che parla proprio di Giulio e della possibilità di vederla scendere le scale di Uomini e Donne per lui. Un gesto, quello svelato da il vicolodellenews, che pare dunque confermare che la Cavaglià potrebbe davvero arrivare in studio nella prossima registrazione del trono Classico. Mossa che colpirebbe i telespettatori del dating show di Canale 5. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Le confessioni di Teresa Langella

Uomini e donne torna in onda il 16 settembre ma i suoi ex protagonisti sono ancora in voga, soprattutto sui social. Una delle più amate (e discusse) è senza dubbio Teresa Langella. La napoletana è finita sotto la lente nei mesi scorsi per via della sua scelta (ovvero Andrea dal Corso) che prima le ha detto no salvo poi tornare sui suoi passi. In un primo momento il pubblico era convinto che i due avessero mentito per questione di business ma alla fine ci siamo dovuti ricredere visto che ormai sono inseparabili sui social e nella vita di tutti i giorni. Ma cosa è successo questa volta? Teresa Langella è tornata in vetta al gossip per via di una serie di rivelazioni fatte a Uomini e donne Magazine e in cui racconta del suo dramma legato agli attacchi di panico. In particolare, la napoletana racconta della paura e delle corse in ospedale e, in particolare: “Il cuore a mille, respiravo a malapena ed era come se il sangue nelle vene scorresse a una velocità tale da avere solo pochi secondi di vita”. Per questo ha decido di tenere via l’odio e quello che la fa stare male e di pensare a lei, prima di tutto. (Hedda Hopper)

Salta la registrazione di giovedì?

In questi giorni si parla molto della nuova edizione di Uomini e donne e dei nuovi tronisti annunciati nei giorni scorsi ma quando andrà in scena la nuova registrazione del trono classico? Al momento non c’è ancora nessuna conferma ufficiale soprattutto alla luce del fatto che Maria de Filippi sarà impegnata con C’è Posta per Te e Tu si Que Vales. In particolare, sembra che il 5 sia proprio alle prese con il pople show e il 12 con Tu si Que Vales, ci sarà posto per una nuova registrazione del trono classico? Al momento sembra che l’unica data disponibile sia il mercoledì 4 o il venerdì 6 e, a quel punto, potrebbe slittare la registrazione del trono over. Solo nei prossimi giorni scopriremo come si comporterà la redazione alla luce del fatto che il programma tornerà lunedì 16 e non il 9 come si vociferava nelle ultime ore. (Hedda Hopper)

Lorenzo e Claudia inseparabili ma…

Il Trono Classico di Uomini e Donne è pronto a tornare a riscaldare i pomeriggi di Canale 5 con quattro nuovi tronisti, ma in tanti sembrano non aver mai dimenticato una coppia nata proprio nel dating show di Maria De Filippi. Si tratta di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi che sono una delle coppie più amate e seguite del programma. La conferma arriva dai social dove entrambi sono seguitissimi, visto che ogni loro foto riceve migliaia di likes e commenti. Nelle ultime ore Lorenzo ha pubblicato alcune foto che lo ritraggono a letto con la sua fidanzata; il tutto accompagnato da una semplice didascalia: “LOVE”. Immediata la reazione dei fan letteralmente impazziti nel vederli insieme. “Mi son dovuta distendere a guardare sta foto me sento male, sta l unione avatar” scrive una utente a cui segue il commento di un’altra “mamma mia troppo senza parole siete un emozione indescrivibile gioia infinita ma io come farei senza di voi”. Ma non finisce qui, c’è anche chi scrive: “siete l’unica coppia vera e sincera di uomini e donne”.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, i fan “siete lo specchio dell’amore”

Lorenzo e Claudia Dionigi da quando sono usciti da Uomini e Donne hanno condiviso con il pubblico tantissimi momenti della loro vita privata e lavorativa. Non si risparmiano ai fan, pubblicando foto che li vedono anche in momenti di intimità proprio per ringraziare il pubblico che li ha seguiti, e continua a farlo, con grandissimo affetto ed entusiasmo. La conferma arriva dai messaggi che ricevono; parole di stima ed affetto che non ricevono tutti. Basta spulciare la loro pagina Instagram per leggere commenti del tipo: “scegliersi è facile… Restare innamorati è difficile… Ma voi siete lo specchio dell’amore. Basta guardarvi in questa foto.. Siete unici, dolcissimi, sensuali e soprattutto complici.. Continuate così, alla faccia di chi vi vuole male” oppure “E non mi stancherò mai di dire che siete belli come il sole siete la bellezza della complicità una gioia per chi viahl ha amati e sostenuti e continua a seguirvi”. Non mancano commenti esilaranti come: “Ormai Claudia ti ha steso….in tutti i sensi!… siete davvero una magia!” e “Cobra io non ho più parole siete na cosa spettacolare vi adoro!”.

Lorenzo difende Claudia dagli haters

Come tutti i personaggi televisivi, anche Lorenzo Riccardi e Claudia sono spesso vittima degli haters che lasciano commenti negativi ed invidiosi sotto le loro foto. E’ il caso di una delle ultime foto postate su Instagram dove la coppia sorride guardandosi dolcemente. Il tutto è accompagnato da una semplice didascalia: “Guardami sempre così” scrive Lorenzo, ma tra i tantissimi commenti di affetto spunta anche quello di un hater che scrive: “schifo”. La parole fa letteralmente infuriare l’ex tronista di Uomini e Donne che decide di replicare personalmente all’hater scrivendo: “aiutiamo questa persona… Chiama subito l’800 800 800. Cerchiamo di far tornare questa persona normale. Grazie di cuore”.

