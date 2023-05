Uomini e donne, Luca Daffré: chi é la scelta?/ Chiude il trono in camerino e..

Uomini e donne, Luca Daffré registra una scelta inusuale: i particolari dello spoiler tv

Arriva il momento della scelta per Luca Daffré, al rientro in studio rinnovatosi a Uomini e donne. É quanto si apprende relativamente alle registrazioni di Uomini e donne datate 8 maggio 2023, delle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni sul profilo attivo via Instagram, Uomini e donne classico e over. “Luca ha fatto la sua scelta nella registrazione e ha scelto Alessandra!”, esclama esordendo tra i curiosi spoiler TV il beninformato anticipando così il contenuto delle nuove puntate di Uomini e donne, prossimamente in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Scelta Luca Daffrè a Uomini e Donne, chi è? Alessandra!/ Scena inedita in studio: il tronista spiazza tutti

La registrazione della scelta dell’ex tronista in carica al trono classico di Uomini e donne avviene con un inaspettato retroscena, tra i curiosi particolari spoilerato. Poco prima della rivelazione della donna che ha fatto breccia nel suo cuore, tra le corteggiatrici giunte al trono classico per lui, Luca Daffré comunica alle non scelte la prescelta direttamente in camerino e non in studio, come canonicamente avviene nella storia di Uomini e donne: “Carmen e Alice non sono scese, lui andrà da loro in camerino per spiegare che non sono le scelte e che ha preferito uscire dal programma con Alessandra”.

Luca Daffrè colpito da Maddalena di Amici?/ La segue sui social e...

Alessandra é la scelta di Luca Daffré: si chiude il trono classico maschile

Ma non é tutto. Perché lo spoiler TV sulle novità di Uomini e donne, poi, prosegue ancora sui dettagli della cerimonia di chiusura del trono classico: ” Scelta comunque con sedie rosse, Alessandra si è seduta subito e alla fine del discorso c’è stato il bacio e sono scesi i petali”. Ma cosa si cela dietro le sorprese inaspettate della scelta del tronista? “Ha deciso Luca di fare la scelta in maniera diversa”, fa sapere infine, il beninformato.

Non ci resta, quindi, che attendere l’appuntamento in programmazione TV e streaming online della scelta di Luca Daffré, per saperne di più.

Luca Daffrè/ "Oriana Marzoli? Era molto gelosa, mi sono spaventato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA