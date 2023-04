Uomini e donne, Luca Daffrè “con Carmen niente connessione”/ “Ho capito che…”

Luca Daffrè, perché ha eliminato Carmen: “L’avevo idealizzata, ma…“

La puntata di Uomini e donne andata in onda giovedì 20 aprile è stata ricca di emozioni, soprattutto per Luca Daffrè. Il tronista, in particolare, ha eliminato una papabile corteggiatrice con la quale avrebbe potuto costruire qualcosa di buono, ovvero Carmen. Dopo una breve conoscenza e l’esterna, però, il ragazzo si è reso conto di non provare il giusto interesse per lei e ha così deciso di troncare i rapporti. In studio si è anche acceso un piccolo battibecco tra i due, con Carmen che non si è risparmiata nel rivolgergli alcune critiche.

Al termine della puntata, poi, Luca Daffrè è intervenuto nuovamente sulla conoscenza fallimentare con la ragazza. Come mostra un video pubblicato su Witty, il tronista ha raccontato le sue sensazioni a riguardo e ha spiegato perché con la corteggiatrice non sia scattata la scintilla: “Con Carmen non c’è stata quella connessione che pensavo ci potesse essere. Io l’avevo idealizzata come una donna con un carattere abbastanza forte, mi ero fatto un’idea di lei, e poi nell’ultima esterna ho capito che non era così probabilmente“.

Ai microfoni dei programma, nel post-puntata, Luca Daffrè ha anche parlato della conoscenza con un’altra corteggiatrice: Alice. In questo caso, le cose tra i due stanno andando alla grande e il tronista sembra ben disposto ad approfondire la conoscenza con lei: “Con Alice è un crescendo. Quello che vedo in lei è veramente la spontaneità. Ci sono degli intervalli vuoti ma di complicità, che non abbiamo per forza il bisogno di riempire con parole buttate lì a caso”

Potrebbe essere Alice la ragazza giusta per Luca? Solo le prossime puntate sveleranno qualcosa in più del loro rapporto che, al momento, sembra correre sul giusto binario. Il percorso di Daffrè a Uomini e donne si sta rivelando piuttosto movimentato e sono tantissime le corteggiatrici che vorrebbero conoscerlo: per lui il dating show è la grande occasione di trovare, finalmente, l’amore della sua vita.

