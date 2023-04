Uomini e donne, Luca Daffré: dal passato torna Valentina/ Che succede al trono?

Uomini e donne, le anticipazioni TV vedono il trono di Luca Daffré ricco di novità: spunta la new entry

Luca Daffré ritrova un’ex conoscente di nome Valentina, che dal passato si presenta per lui, alla corte di Uomini e donne. Accade al rientro al dating show di Canale 5, con le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e donne tenutesi tra il 15 e il 16 aprile 2023, così come segnala alle relative anticipazioni TV la pagina Instagram Uomini e donne classico e over, gestita da Lorenzo Pugnaloni. Ma non é tutto. Il ritorno dal passato non é la sola tra le novità che si anticipano sul trono classico dell’ex naufrago a L’Isola dei famosi 2022 e nuovo tronista in carica a Uomini e donne.

Alessia Spagnuolo attacca Luca Daffrè dopo Uomini e Donne/ "Costruito, sembra reciti. Ecco chi sceglierà"

“Luca ha fatto un’esterna con una ragazza mora napoletana, i due però non si sono ritrovati e perciò lei se ne è andata- fa sapere il beninformato, rispetto agli spoiler TV delle nuove puntate di Uomini e donne prossimamente in onda-. Poi è

uscito con Alice e a lui le piace tanto”. Un risvolto in negativo, invece, si registra per Alessandra, che “non è stata portata in esterna e infatti si è arrabbiata abbastanza perché dice che non la sta calcolando più ultimamente e lui ha detto che vuole rifletterci bene”. Il che, insomma, potrebbe rivelarsi il preludio ad una eliminazione al dating show di Canale 5 e tutto dipenderà dall’evoluzione della conoscenza tra Luca e la corteggiatrice Alessandra.

Uomini e donne, Luca Daffré elimina Alessia/ La scelta per l'amico

Il trono di Luca Daffré é a rischio?

E, intanto, al trono classico rispunta il passato nella vita di Luca, che porta il nome di Valentina, preannunciata new entry a Uomini e donne: “È scesa una corteggiatrice nuova di nome Valentina, i due si conoscono già per via di Instagram e Luca lo ha precisato sin da subito, comunque la tiene”.

A quanto pare, il tronista sceglie di darsi una chance all’approfondimento della conoscenza social avviata con Valentina in passato. Che le corteggiatrici competitor possano contestare il ritorno dal passato, mettendo a rischio chiusura anticipata il trono di Luca Daffré, al cospetto della conduttrice Maria De Filippi? Staremo a vedere cosa accadrà a Uomini e donne!

Uomini e donne, Luca Daffré: Alice é la scelta?/ Spunta un retroscena su L'isola

© RIPRODUZIONE RISERVATA