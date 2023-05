Uomini e donne, Luca Daffrè e Alessandra Somensi si sono lasciati?/ I rumors

Luca Daffrè e Alessandra Somensi, è già finita? L’indiscrezione

Sembra essere già arrivata al capolinea la storia d’amore tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi, neo-coppia di Uomini e donne. A distanza di pochi giorni dall’inaspettata scelta del tronista, che ha voluto puntare tutto sulla corteggiatrice considerata a lui più affine, entrambi avrebbero già preso direzioni opposte. A rivelarlo è l’esperta di gossip Deianira Marzano che, tra le stories del suo profilo Instagram, ha postato la segnalazione di un follower in cui viene raccontata la presunta verità.

“Scoop! Alessandra e Luca Daffrè si sono già lasciati. Fonte super certa, lo ha detto lei ad un’amica con cui abbiamo una parente in comune“, si legge nella segnalazione. E, in aggiunta, la Marzano ha così commentato: “Alessandra e Daffrè si sono lasciati, diciamo che non è neanche iniziata“. Dunque, è davvero tutto finito tra i due? Il condizionale è d’obbligo per il momento, poiché si tratta solo di rumors. Tuttavia l’indiscrezione sta facendo il giro del web.

Luca Daffrè, la scelta a Uomini e donne sino alle voci di crisi

La segnalazione arriva a distanza di una settimana, o poco più, dalla fatidica scelta di Luca Daffrè a Uomini e donne. Il ragazzo, entrato in studio a edizione in corso, è stato protagonista di un trono piuttosto movimentato. Tantissime le conoscenze con numerose corteggiatrici, alla ricerca dell’anima gemella, sino alla decisione di voler uscire dal programma mano nella mano con Alessandra Somensi.

“Più che dire ‘mi hai stravolto’, dobbiamo capirlo fuori come stiamo. Per me questa è una grandissima scommessa. Io sentivo che dovevo farlo, perché avevo troppa voglia di conoscerti fuori. Sentivo che qua dentro non riuscivo più ad arrivare a te al 100%. Dentro hai un mondo talmente grande che qui sono riuscito a conoscerne solo una minima parte“, ha confessato il tronista a Witty, dopo la scelta. Tuttavia, sembra che il loro amore sia ormai destinato ad un addio. In molti avevano considerato frettolosa la scelta di Daffrè, avanzando dubbi sul suo reale interesse per la corteggiatrice. Ora, le voci di una crisi e di una possibile rottura.

