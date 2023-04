Uomini e donne, Luca Daffré elimina Alessia/ La scelta per l’amico

Uomini e donne, Luca Daffré elimina la corteggiatrice Alessia: il motivo

Prosegue il consuetudinario appuntamento di Uomini e donne, con il trono di Luca Daffré che scricchiola per effetto dell’addio della corteggiatrice Alessia, voluto dal tronista anche per un amico in comune tra le parti. Le ultime anticipazioni TV rilasciate dalla pagina Instagram Uomini e donne classico e over e a cura di Lorenzo Pugnaloni, relativamente alle registrazioni del dating show datate 8 aprile 2023, vedono nel dettaglio il tronista moro in carica giungere alla scelta dell’eliminazione di Alessia, in un caso di “coscienza” sollevatosi al trono classico.

Uomini e donne, Luca Daffré: Alice é la scelta?/ Spunta un retroscena su L'isola

Luca Daffré registra delle nuove esterne: le anticipazioni TV

“Si è parlato del trono di Luca -si apprende dagli ultimi spoiler TV di Uomini e donne, circa le riprese dei nuovi appuntamenti di Uomini e donne prossimamente in tv-. Ha eliminato Alessia perché i 2 hanno un amico in comune”. Una scelta piuttosto ardua si preannuncia quella maturata dal tronista ed ex naufrago a L’Isola dei famosi 2022. A fronte dell’amicizia condivisa con la corteggiatrice Alessia, Luca Daffré matura la convinzione che la presenza a Uomini e donne come sua corteggiatrice della giovane sia “unfair”, per più di un motivo: ” dice che non è molto corretto nei confronti delle altre, soprattutto dopo che questo ragazzo iniziava a far troppe domande”. Ma non é tutto. Perché, sempre relativamente al trono di Luca Daffré, poi, si apprende che il tronista “ha fatto altre esterne e sono andate bene: una con Alessandra e una con un’altra ragazza”. Insomma, nonostante il suo trono abbia perso una giovane partecipante, Luca Daffré sembra non rinunciare al prosieguo della sua ricerca dell’amore, in TV. Che la corteggiatrice Alessia possa fare rientro alla corte di Maria De Filippi, convincendo il tronista a darle un’opportunità per il prosieguo della loro conoscenza? Chissà quali sorti attendono i summenzionati protagonisti del trono classico di Uomini e donne.

