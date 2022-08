Uomini e Donne, Luca Salatino dolce dedica a Soraia Allam Ceruti/ “Voglio gridarlo al mondo intero TI AMO!”

Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti: il difficile inizio della coppia nata a Uomini e Donne…

È ufficiale: tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti l’amore prosegue a vele spiegate, il bel pugile romano ha voluto scrivere alla sua bella una dedica veramente romantica! È la prima estate per la coppia nata sotto i riflettori del celebre programma Uomini e Donne. La loro è stata senza dubbio la relazione più amate dell’anno: Luca in particolare, grazie alla sua autenticità, è presto riuscito a conquistare il pubblico del programma e anche il cuore di Maria De Filippi tant’è che, dopo non essere stato la scelta della tronista Roberta Giusti, è riuscito a conquistare l’ambito trono del programma. A farsi posto nel suo cuore invece è stato la bella Soraia Allam Ceruti, che ha battuto la rivale in amore, Lilli Pugliese.

Poche settimane dopo il fatidico sì però numerosi rumors avevano iniziato a circolare, in particolare si credeva che la loro coppia fosse l’ennesima a scoppiare: i due infatti non si facevano più vedere insieme, nemmeno sui social, e Luca sembrava preferire la compagna di Matteo Ranieri a quella di Soraia. A quanto pare però erano semplici incomprensioni quelle tra i due, le prime litigate di una coppia agli inizi, per smentire le voci Luca Salatino e Soraia Ceruti erano apparsi insieme a Milano dichiarandosi innamorati.

Luca Salatino ammette di amare Soraia Allam Ceruti: “Ho sempre avuto paura d’innamorarmi…”

È così che, una volta superate le prime incomprensione, la storia d’amore tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti è decollata e prosegue a gonfie vele. I due stanno trascorrendo la loro prima vacanza di coppia in Grecia e finalmente si possono vivere nella quotidianità: i due purtroppo sono abituati a vivere distanti, lei a Como e lui a Roma, quindi questi momenti di vacanza sono particolarmente speciali. Luca le ha anche regalato un anello, i fan inizialmente credevano che i due avessero decisamente bruciato le tappe e che lui le avesse chiesto di sposarlo, ma Soraia ha chiarito come fosse solo un regalo d’amore.

Ieri sera, per consolidare ancora di più la loro storia, il bel pugile romano, Luca Salatino, ha voluto dedicare alla sua bella Soriana una vera e propria dedica d’amore su un post Instagram in cui le apre il suo cuore e ammette di amarla. Ecco che cosa ha scritto: “Sai?! Ho sempre avuto paura. Paura di essere me stesso. Paura di avere vicino una persona che non mi comprendesse. Paura probabilmente di innamorarmi…. Ho sempre cercato una persona buona. Una persona che non mi facesse sentire sempre sbagliato. Ho sempre voluto una fidanzata, un’amica, un’amante una sorella…e tu sei tutto questo…. Vedi le cose belle arrivano sempre quando meno te lo aspetti e oggi voglio gridarlo al mondo intero…..TI AMO! “.

