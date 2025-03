Luca Salatino ha deciso di lasciare il mondo della televisione dopo l’esperienza a Uomini e Donne, come tronista, e al Grande Fratello Vip. L’ex pugile ha deciso di dedicare anima e corpo alla sua passione, la cucina. Lo chef ha annunciato all’inizio del 2025 di volere aprire un ristorante tutto suo con pochi coperti, ma fatto con tanto cuore ed emozioni. Catapultato a capofitto in questo sogno, avrà un po’ di testa per pensare all’amore? Negli ultimi anni non si è saputo chissà cosa sulla sua vita sentimentale dopo la rottura con Soraia Allam Ceruti, ex corteggiatrice scelta alla fine del suo percorso nel programma di Maria De Filippi.

Luca Salatino infastidito per il gossip che lo vede fidanzato con un’attrice

Nelle ultime ore, Salatino è tornato al centro del gossip dopo una serie di indiscrezioni che sono iniziati a circolare sul suo conto. L’ex gieffino, che ha avuto un incidente di recente, sarebbe stato visto in un ristorante della Capitale in compagnia di un’attrice famosa. Secondo quanto riportato dall’influencer Deianira Marzano, l’ex volto di Uomini e Donne avrebbe risposto a un messaggio diretto su Instagram, senza però smentire o confermare il rumor che lo vede coinvolto: “A 33 anni, single da due, posso uscire con chi voglio o bisogna ancora rendere conto a qualcuno?” In effetti, non ha tutti i torti soprattutto dopo la scelta di allontanarsi dai riflettori e condurre tutt’altra vita.

Chi è la nuova fidanzata di Luca Salatino? Spunta il nome di Ludovica Martino

Nonostante la richiesta di non alimentare il chiacchiericcio sul suo conto, la Marzano non è rimasta con le mani in mano. In particolare, ha svelato il nome della presunta fidanzata di Luca Salatino. Si tratterebbe di Ludovica Martino: chi è? Classe 1997, è un’attrice romana, nota al pubblico per il ruolo di Eva Brighi in Skam Italia. Ha vinto il premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’Argento e un Ciak d’Oro. Ha recitato in numerosi film e serie tv; di recente ha fatto parte del cast della serie di Rai1 “Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo”.