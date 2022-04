Uomini e Donne, Luca Salatino umiliato da Soraia/ “Mi è mancato un bacio…”

Uomini e Donne, Luca Salatino deluso da Soraia: “Mi è mancato…”

Luca Salatino è uno dei protagonisti indiscussi di “Uomini e Donne”. Il tronista non ha ancora fatto la sua scelta ed è uscito contemporaneamente con Soraia, Lilli e Aurora, le sue storiche corteggiatrici. Con ognuna di essa il giovane ha stretto un rapporto speciale ma ormai il tempo della scelta incalza. Su Witty Tv dopo la puntata, Luca Salatino si è sfogato davanti le telecamere parlando delle sue sensazioni. Luca si è trovato molto bene con Soraia e per lui è stata una bella esterna. Un bel feeling che però non è sfociato in un bacio e Luca a tal proposito dice: “Mi è mancato un bacio. Quando una persona si fa delle domande è sempre una cosa positiva. Sono nato rompiballe e lo resterò fino alla fine”. Luca è rimasto male perché Soraia non l’ha voluto baciare.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 21 aprile: scontro tra Tina e Ida Platano?

Dalla anticipazioni della puntata di oggi emerge però che Soraia non ha voluto baciare Luca finché vede che fa le stesse cose con Lilli e Aurora. tronista non riesce a spiegarsi come mai Soraia, durante la loro ultima esterna, non abbia voluto baciarlo. A rispondere è la stessa corteggiatrice, che in modo schietto spiega le ragioni del suo distacco: “Ti sei baciato con Aurora, tre settimane fa con Lilli. Mi fa un po’ schifo Luca, scusami se te lo dico. Insomma, il percorso di Luca sembrerebbe ancora molto lungo e impervio. Il giorno della sua scelta sembra ancora molto lontano”. La scelta di Luca appare sempre più lontana.

Rosa Perrotta preoccupata: "Io e i miei figli abbiamo il Covid"/ "Febbre altissima"

Uomini e Donne, Luca Salatino e lo scontro con Lilli: “Non mi guardi e…”

L’arrivo di Aurora a “Uomini e Donne” ha creato non poche tensioni nel rapporto tra Luca Salatino e Soraia. Luca sembra provare maggiore trasporto nei confronti di Aurora e questo ha indispettito Soraia e Lilli. Quest’ultima ha perso le staffe con Luca: “Voglio sapere che a livello sono, pensi più a me o a Aurora”. Il tronista però replica: “Non ti alzi, non mi guardi“, parole che feriscono la corteggiatrice: “Mi sento ridicola”. Sulla questione interviene anche Maria che cerca di far ragionare il tronista: “Ti piace Luca? Fai prima a dirglielo”. Luca Salatino fa notare che Lilli non fa nessun gesto per capire che è interessata a lui. “Siamo in una situazione di stallo…perchè non mi aiuta?”, spiega il tronista visibilmente combattuto dalle non reazioni di Lilli.

Maria De Filippi, gaffe a Uomini e Donne/ "Lilli è piccolina", ma l'età...

Dal canto suo la 28enne romana spiega: “Io gliel’ho detto che sono fatto così, devi capire tu se ti vado bene così” e lui replica: “Ma perchè non si può andare incontro ad una persona? Perchè nella vita c’è solo bianco e nero? Deve capire lei se sono il ragazzo per lei, se vuole combattere per me”, ha spiegato. La scelta è vicina, ma Luca Salatino ha ancora tanti dubbi. Chissà quale sarà la sua scelta.













© RIPRODUZIONE RISERVATA