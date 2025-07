Ludovica Valli, l’ex di Uomini e Donne sbotta sui social dopo essere stata ingiustamente e nuovamente presa di mira per il suo fisico.

Nonostante siano passati anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne in qualità di tronista, Ludovica Valli continua ad essere tra gli ex volti del dating show di Canale 5 più seguiti sui social. Merito anche della sua attività di influencer che le regala quotidianamente grandi soddisfazioni ma anche momenti di difficoltà come testimoniato dallo sfogo recente dopo le ennesime critiche ricevute per il suo cambiamento fisico dopo la gravidanza.

Ludovica Valli ha fortunatamente le spalle larghe per affrontare momenti simili; l’esposizione social implica – purtroppo – anche critiche e commenti beceri e, per chi vive tale ambito, diventa prassi doversi far carico anche di giudizi fuori luogo. La sopportazione talvolta viene però messa a dura prova e, dopo le ondate di hater che l’hanno presa di mira per i presunti ritocchi di chirurgia estetica, l’ex volto di Uomini e Donne ha sbottato per le ultime critiche ricevute e questa volta rivolte ai cambiamenti del suo fisico dopo la gravidanza.

Come anticipato, Ludovica Valli è reduce da un recupero-lampo dopo l’ultima gravidanza; in poco tempo è riuscita a ritrovare la piena forma fisica ma a quanto pare l’ex volto di Uomini e Donne sarebbe finita sotto accusa perchè “troppo magra”. L’influencer questa volta non ci sta e questa volta ha deciso di lasciarsi andare ad un duro sfogo prendendo di petto le ingiuste critiche ricevute. “Sono solita stare zitta, ma questa volta non potevo sopportare un altro messaggio”, inizia così Ludovica Valli mettendo in evidenza un grado di sopportazione ormai saturo: “Accetto critiche costruttive ma non quelle di chi, non sapendo le cose, ha solo voglia di giudicarmi”.

“Sono sui social da 10 anni… Mi sono sempre mostrata per ciò che sono realmente, pregi e difetti compresi. Ho sempre mostrato la mia vita senza filtri”, prosegue così Ludovica Valli, letteralmente stufa di dover sempre giustificare aspetti della sua vita, del suo fisico, che fin troppo spesso sono oggetto di critiche senza cognizione di causa. Il tema del peso e della forma fisica, quando nel mirino degli odiatori che fin troppo spesso abitano i social, può generare drammi importanti e il suo discorso conclusivo verte proprio in questa direzione: “Tanti anni fa ci sono passata anche io… Ho pensato di essere sbagliata in quel corpo, in quelle smagliature, per quei kg in più o in meno!”.