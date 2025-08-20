Ludovica Valli e la sorella Beatrice ai ferri corti? Un post sui social dell’ex volto di Uomini e Donne riporta in auge le presunte frizioni.

Non tira buona aria tra le sorelle note dello showbiz e no, questa volta non stiamo parlando di Belen e Cecilia Rodriguez; come racconta BlogTivvu, anche il rapporto tra Ludovica Valli e sua sorella Beatrice starebbe attirando – già da tempo – la curiosità degli appassionati. Da tempo si vocifera di possibili ruggini tra le due, forse anche per stili e scelte di vita differenti; nelle ultime ore però un post pubblicato sui social dalla prima avrebbe riportato in auge l’attenzione con copiosi interrogativi sul perchè e se davvero hanno litigato.

Ad aggiungere pepe alla vicenda ci avrebbe pensato anche Deianira Marzano; l’esperta di gossip ha infatti repostato le parole di Ludovica Valli interrogandosi appunto se non si tratti di una nuova frecciatina ai danni di sua sorella Beatrice. “Vi prego di smetterla di vantarvi di valori che non avete. C’è chi vi conosce dal vivo”.

Ludovica Valli, rapporto realmente teso con la sorella Beatrice?

Una frase sibillina e senza un diretto destinatario ma, come racconta BlogTivvu, chi ha segnalato il post a Deianira Marzano si direbbe convinto che si tratti di una frecciatina di Ludovica Valli alla sorella Beatrice. Ma è davvero così? Stando alle voci che si rincorrono da tempo, già da qualche anno proprio sui social sarebbero apparse diverse frasi e riferimenti sibillini da parte dell’ex volto di Uomini e Donne che in molti hanno tradotto come stoccate tra sorelle.

“Come in ogni famiglia, ci sono rapporti più stretti”, raccontava Beatrice Valli tempo fa e forse con un piccolo riferimento anche al rapporto con sua sorella Ludovica. In passato sembrava anche che tra le due qualcosa fosse cambiato, in senso positivo, ipotesi però in un certo senso smentita dalla bassa – se non assente – frequenza di scambi sui social anche in occasioni speciali. Non è dato sapere se e perchè hanno litigato Ludovica Valli e sua sorella Beatrice; forse, come spesso accade, la verità sta nel mezzo.

