Poco fa l’ex tronista Ludovica Valli ha dato alla luce la sua terzogenita dopo la prima figlia Anastasia e Otto Edoardo. Il 3 marzo 2024 l’influencer aveva diffuso la notizia della gravidanza, arrivata dopo poco la nascita del secondogenito avuto dal compagno e imprenditore Gianmaria Di Gregorio. Loro stessi prima di tutti non si aspettavano di attendere un altro bambino, e sui social Ludovica Valli aveva confessato di essersi trovata spiazzata di fronte a questa nuova notizia.

Stavolta, però, non è stata lei a dare il lieto annuncio, bensì Deianira Marzano, che sui suoi profili social ha dichiarato di aver parlato direttamente con Sandra Malavasi, la mamma delle sorelle Valli. Proprio quest’ultima le avrebbe detto che questa notte Ludovica Valli ha partorito e che è andato tutto bene. Sul profilo Instagram dell’influencer non compare nessuna conferma per il momento, ma questa mattina l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una foto che ritrae un letto d’ospedale e due peluche di colore rosa.

Ai tempi dell’annuncio della gravidanza in primavera, Ludovica Valli aveva scritto un post in cui confessava che oramai sarebbe stato impossibile tenere nascosta la terza gravidanza, soprattutto perchè proprio come le altre avrebbe voluto godersela, e anche di più delle precedenti. Nel corso dei canonici nove mesi l’influencer non si è poi trattenuta dal mostrare tutte le sue imperfezioni per via della dolce attesa, tanto che spesso ha fatto scalpore per aver volutamente fotografato la cellulite e la buccia d’arancia sulle cosce. Non solo, proprio qualche giorno fa ha scritto di non voler mettere nelle storie di Instagram nessun filtro che coprisse gli inestetismi.

Anzi, Ludovica Valli ha confessato di non curarsene: “Me ne frego proprio assai“, ha scritto ai follower: “Una delle tante cose che le mie gravidanze e i miei figli mi hanno insegnato e mi insegnano ogni giorno è l’amor proprio“. Ieri 4 settembre l’influencer aveva avvisato i fan di essersi recata in ospedale per un “piccolo controllo notturno” dato dall’arrivo imminente della terza figlia. E così, sono comparse nelle sue storie le foto di un monitoraggio dalla ginecologa. Oggi invece pare che dopo forti contrazioni notturne la bella Ludovica Valli abbia dato alla luce la sua terza bimba, di cui ancora non si conosce il nome.