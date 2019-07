Uomini e Donne/ Luigi e Irene al settimo cielo: dediche d’amore (Trono Classico)

Chi non credeva nella storia d’amore di Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sta ricredendo. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, hanno festeggiato cinque mesi d’amore condividendo la propria felicità su Instagram dove si sono scambiati delle dolci parole. “Dammi una vespa e ti porto in vacanza. Cinque mesi dopo” – ha scritto Luigi a cui Irene ha risposto così – “Il mio amore grande”. Molto più lunga, invece, la dedica della Capuano che ha aperto il proprio cuore ringraziando il fidanzato per l’amore che le dona ogni giorno: “So di essere un danno, ma so anche un’altra cosa che non ho mai amato così tanto una persona. Mi ritengo una Donna fortunata ma non per la tua bellezza esteriore che lo sai è l’ultima cosa che vado a guardare, ma per la tua bellezza interiore.. per come mi guardi che mi fai sentire unica e non ci è mai riuscito nessuno, per come mi fai sorridere che mi sento la Donna più felice del mondo.. per come mi fai arrabbiare ma poi mi manchi più di qualsiasi cosa.. per come mi ami, perché io non ho mai amato così tanto nessuno prima di te”.

UOMINI E DONNE, TUTTI PAZZI DI ANDREA E NATALIA

Non potrebbe andare meglio la storia d’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. I due sono praticamente insperabili e la bellissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne segue il fidanzato anche a lavoro. Oltre ai fans che amano la loro bellezza e semplicità, infatti, Andrea e Natalia hanno conquistato anche il cuore di Gianni Sperti. L’opinionista del programma di Maria De Filippi, in un’intervista riòasciata al magazine ufficiae, ha dichiarato: “Del trono giovani mi mancano i litigi e le gelosie di quando provano dei sentimenti, ad esempio i battibecchi tra Andrea e Natalia erano passionali e sottolineavano l’amore vero”. La coppia, dunque, non solo sta conquistando anche i più scettici, ma sta dimostrando di essere davvero innamorata.

