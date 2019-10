Uomini e Donne/ Luigi e Irene in crisi? Lei: “Sono stata chiara…” (trono classico)

Luigi Mastroianni e Irene Capuano sono in crisi? A quanto pare sì. Gli ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne, hanno dovuto specificare come procedono le cose. Ed infatti, il popolo del web parlava anche di una rottura segreta, lontana dagli occhi indiscreti del pubblico. “Mi scuso con tutte le persone che mi seguono e mi vogliono bene, ma in questi giorni ho deciso proprio di staccare il telefono e di dedicarmi al lavoro e a tante altre cose”, ha esordito Irene tramite le Instagram Stories, sottolineando il motivo della sua attuale assenza dai social. “Grazie alla mia agenzia – ha aggiunto – inizierò l’accademia del lusso e di moda a Roma, non vedo l’ora”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo avere aggiornato gli estimatori delle novità in campo lavorativo, ha voluto aprire il delicato “argomento” riguardante la potenziale crisi con il suo fidanzato conosciuto in televisione: “Domenica scorsa sono stata chiara dicendo che dentro la coppia ci sono momenti sì e momenti no, a meno che qualcuno sia fidanzato con un manichino…”, ha precisato.

Uomini e Donne, è crisi tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni

Quello tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni è evidentemente un “momento no”. “Finché non esce niente da noi, di una decisione vera e propria, non credete a seconde o terze persone”, ha precisato ancora la ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne. La giovane ha voluto anche precisare la decisione di non mostrarsi sui social insieme al fidanzato, almeno per il momento. “Sono arrivata al punto di smettere di condividere la mia quotidianità con alcune di voi per quanta gente schifosa esiste, questi giorni credo di aver fatto il record delle persone bloccate! Gente che arriva a minacciare la mia famiglia, le mie amiche e la persona che ho accanto. Inizio davvero a provare schifo, ribrezzo e rifiuto”. Aveva scritto alcuni giorni fa sempre Irene. Poi, tra le righe, aveva anche confermato la crisi con l’ex tronista: “Non abbiamo mai dato in pasto la nostra storia a dei leoni come voi, e non lo faremo mai. Come tutti i cristiani e gente comune come voi ci sono dei momenti sì e dei momenti no”.

