Uomini e donne/ Luigi Mastroianni annuncia querele! (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO

Ed eccoci qui di nuovo a parlare di Luigi Mastroianni, ex tronista di Uomini e donne, segno che i nuovi protagonisti del trono classico non riescano davvero ad attirare l’attenzione quanto quelli storici. Questa volta il bel siciliano ha deciso di usare una serie di domande e risposte sui social proprio per spiegare la sua attuale situazione rivelando di essere in “pace con se stesso” e di “godersi al massimo quello che la vita gli offre”. La storia con Irene Capuano ormai è terminata mesi fa, già da quest’estate, e al momento sembra proprio che Luigi sia single, almeno ufficialmente. La cosa non quadra all’ex corteggiatrice e influencer Deianira Marzano che continua a postare segnalazioni, foto e possibili scoop sul siciliano lasciando intendere che lui nasconda la verità ai suoi fan e, magari, ha fatto lo stesso anche con la sua ex che meritava un trattamento migliore dopo la fine della loro relazione.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: LUIGI MASTROIANNI ANNUNCIA DENUNCE

Fatto sta che alle continue segnalazioni di Deianira, Luigi Mastroianni ha deciso di rispondere con una serie di storie e annunciando anche denunce e querele perché stufo di “questi continui attacchi mediatici che fino ad adesso ho fatto correre in quanto personaggio pubblico”. Adesso l’ex tronista di Uomini e donne ha deciso di prendere in mano la situazione contro una persona che “mi ha appioppato diversi flirt che lei stessa ha smentito per fare spazio a quello successivo” e quindi ha deciso di agire per vie legali: “Si è inventata che io avevo una storia durante il mio fidanzamento. Questa è una storia gravissima, è denigrazione. A me non piace creare diatribe, ma a questo punto devo difendermi sui social e poi agire per vie legali, perché un conto è commentare, un conto invece è riportare cose che non stanno né in cielo né in terra. Se tu hai le prove e puoi dimostrare una cosa, la dici, la pubblichi e per me va bene, ma se tu non hai prove non puoi dire delle cose e mettere in mezzo persone che non c’entrano nulla…se la vedrà con il mio avvocato“.

