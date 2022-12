Uomini e Donne, Luigi Mastroianni è diventato papà/ E’ nato il piccolo Alessio

Luigi Mastroianni, è nato il suo primo figlio: l’annuncio sui social

Luigi Mastroianni, ex tronista di Uomini e Donne è diventato papà del piccolo Alessio. Una gioia immensa per il volto televisivo e la sua compagna Anna Scuderi. Nove mesi fa, aveva annunciato che la sua fidanzata aspettasse un bambino: “La mia vita è sempre stata estremamente imprevedibile. Questa volta mi ha regalato la cosa più bella che possa accadere ad un uomo. Ti aspettiamo amore mio“.

Oggi, il piccolo è venuto alla luce e Luigi Mastroianni ha condiviso la sua gioia con i fan postando un video davvero tenerissimo. Nella clip, il piccolo Alessio è appena nato, viene lavato e messo subito tra le braccia del suo papà che lo bacia teneramente sulla fronte: “4.230 Kg di amore puro. Benvenuto Alessio”. Luigi e Anna, donna lontana dal mondo dello spettacolo, stanno insieme da due anni e hanno coronato il loro desiderio più grande diventare una famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luigi Mastroianni (@luigi_mastroianni)

Luigi Mastroianni e l’amore per Anna: “Fiero di lei”

Dopo il suo percorso a Uomini e Donne, Luigi Mastroianni ha ritrovato l’amore con una donna non appartenente al mondo dello spettacolo. Anna Scuderi è l’attuale fidanzata del bell’ex tronista, ma lui stesso l’ha tenuta “nascosta” sui social per molto tempo.

In occasione della laurea della sua dolce metà, Luigi Mastroianni è uscito allo scoperto con post sui social: “Lei è Anna.

Qualcuno già qualche mese fa aveva intuito, ma ho preferito non rispondere e svagare sull’argomento. Ho preferito non esporla per proteggerla da un mondo social di cui faccio parte, ma che a lei non interessa. Forse per questo mi prenderò qualche insulto da parte sua (troppo riservata), ma oggi ero particolarmente fiero di lei e tanto felice per lei… e ci tenevo a dirlo a tutti voi. Sono felice e c’ho fatto caso. A mille traguardi come questi…ma insieme. Ti amo.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luigi Mastroianni (@luigi_mastroianni)













