Uomini e donne/ Luigi Mastroianni e Irene Capuano, crisi confermata? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, NEWS TRONISTI TRONO CLASSICO

La nuova puntata del trono classico andrà in scena solo giovedì, salvo cambiamenti, ma questa non è l’unica nota stonata per i fan di Uomini e donne attendono con ansia di capire anche quando la nuova puntata sarà registrata o meno. Mentre i dubbi e le incertezze rimangono sui nuovi tronisti e se ci sarà o meno una ragazza al posto di Sara Tozzi nella prossima registrazione, al momento l’attenzione è tutta fissata su Irene Capuano e Luigi Mastroianni. I due avrebbero dovuto festeggiare i loro sei mesi d’amore e, invece, una era alle sfilate della Fashion Week milanede mentre l’altro era alle prese con un viaggio con gli amici in Brasile. Tutto normale, o quasi, fin qua se non fosse che i due non si sono scambiati nemmeno i loro consueti, teneri messaggi, almeno a favore dei social e dei fan e questo ha acceso un campanello d’allarme nei giorni scorsi.

UOMINI E DONNE, NEWS: LUIGI MASTROIANNI E IRENE IN CRISI?

Si parla della possibile crisi tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni ormai dallo scorso settembre ma a far peggiorare le cose ci ha pensato proprio l’ex tronista di Uomini e donne che è tornato dal suo viaggio in Brasile e si è rintanato subito a casa sua in Sicilia senza passare a trovare, almeno per quello che ne sappiamo, la sua bella Irene Capuano. Gli attacchi e le continue domande ai danni dell’uno o dell’altro hanno fatto imbestialire proprio la bella corteggiatrice che si è chiusa a riccio annunciando sui social che non racconterà più niente della sua vita, non dopo quello che sta leggendo e sentendo: “Non abbiamo mai dato in pasto la nostra storia a dei leoni come voi, e non lo faremo mai. Come tutti i cristiani e gente comune come voi ci sono dei momenti sì e dei momenti no. Sono arrivata al punto di smettere di condividere la mia quotidianità con alcune di voi per quanta gente schifosa esiste, ho fatto il record delle persone bloccate!”. Non arriverà una versione ufficiale sulla presunta crisi ai fan quindi?

