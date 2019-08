Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni e Irene in crisi? La Capuano… (Trono Classico)

Luigi Mastroianni e Irene Capuano sono in crisi? Dopo la fine delle storie di Angela Nasti e Alessio Campoli e di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, un’altra coppia di Uomini e Donne rischia di rompersi? A scatenare la preoccupazione dei fans è la mancanza di foto di coppia sui rispettivi profili social dell’ex tronista e dell’ex corteggiatrice. Da alcuni giorni, precisamente dal giorno in cui hanno festeggiato 5 mesi d’amore, infatti, Luigi e Irene non si sono più mostrati insieme scatenando l’ansia dei fans. Irene, così, nelle scorse ore, ha deciso di vuotare il sacco rassicurando tutti. “Il mio silenzio era per il semplice fatto che c’è la mia famiglia qui in Sicilia, quindi me la sto vivendo al 100%” – ha dichiarato Irene che ha poi aggiunto – “Tranquille, Luigi mi ama ancora alla follia. Ci conoscete, sapete che ogni tanto capita che pensiamo a viverci invece di condividere”. Nessun problema, dunque, tra Irene e Luigi.

UOMINI E DONNE, EUGENIO COLOMBO E FRANCESCA DEL TAGLIA FESTEGGIANO IL PRIMO COMPLEANNO DI ZENO

Tra le coppie più amate della storia di Uomini e donne c’è sicuramente quella formata da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia che hanno festeggiano il primo compleanno di Zeno, il loro secondogenito. Per il grande giorno del loro bambino, sia l’ex tronista che l’ex corteggiatrice hanno scritto delle splendide dichiarazioni d’amore sui social. “È già passato un anno… E col tuo carattere coccolone mi hai rapito il cuore, non potevo chiedere di meglio dalla mia vita. Ti darò per sempre tutto me stesso. Tanti auguri piccolo mio, il babbo ti ama più della sua vita.. Col tempo te ne accorgerai“, ha scritto Eugenio (cliccate qui per vedere la foto) mentre Francesca ha scelto le parole della canzone di Elisa “A modo tuo” per rendere speciale il giorno del primo compleanno di Zeno. Cliccate qui per vedere il post.

NICCOLO’ FERRARI: ESPERIENZA DA DIMENTICARE DOPO UOMINI E DONNE

Niccolò Ferrari, ex corteggiatore di Nilufar Addati, dopo l’esperienza vissuta a Uomini e Donne, ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura televisiva partecipando al reality show francese, Les Anges in cui i concorrenti dovevano realizzare dei progetti per diventare conduttori televisivi, cantanti, personaggi dello spettacolo. Un’esperienza che, stando a quello che scrive Niccolò, non sarebbe andata nel migliore dei modi. “Dovrei stare qui a parlarne fino a domani. Comunque tante cose negative, tanti ‘personaggioni’ che se la suonavano e cantavano da soli e che ‘combattevo’ quotidianamente. Brutta esperienza che non ho intenzione di ripetere”, ha scritto Ferrari su Instagram rispondendo ad un fan che gli chiedeva come fosse andata l’esperienza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA