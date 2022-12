Uomini e donne: l’ultima puntata é il 22 dicembre 2022/La data del ritorno é nel 2023

Uomini e donne, le anticipazioni TV della programmazione di fine 2022 e inizio 2023

Prosegue la messa in onda di Uomini e donne con la nuova puntata datata 21 dicembre 2022, che si preannuncia essere la penultima per il dating show nell’anno in corso. A renderlo noto é VistoTv sulla base delle anticipazioni del beninformato portale web Uomini e donne classico e over di Lorenzo Pugnaloni. Stando alle stesse, nel dettaglio, dal 19 al 22 dicembre 2022 é prevista su Canale 5 e a partire dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa, la messa in onda dell’ultima registrazione tv di Uomini e donne, per gli appassionati telespettatori, nel 2022. Che il dating show sia eliminato dai palinsesti TV? A quanto pare no, almeno non per il momento. Uomini e donne condotto da Maria De Filippi farà rientro nei palinsesti TV Mediaset entro e non oltre la prima metà di gennaio del nuovo anno alle porte.

La rinnovata programmazione TV del dating show, per il nuovo anno, é prevista dopo subito dopo lo stop delle vacanze natalizie , per cui i telespettatori di Canale 5 non hanno nulla da temere ma si tratterà di pazientare per diversi giorni prima di rivedere attivi in TV i protagonisti del trono over e il trono classico.

Amici 22 torna in TV insieme a…

Dopo il fermo, il consuetudinario appuntamento TV, nello slot pomeridiano di Canale 5, per Uomini e donne e i suoi telespettatori é fissato dal lunedì al venerdì e a partire dalle 14:45 circa, a cominciare dal 9 gennaio 2023. Insomma, dopo l’Epifania del 6 gennaio 2023, Uomini e donne torna ad attivarsi su Canale 5, per la gioia del suo fedele pubblico TV.

Nel frattempo, inoltre, insieme all’appuntamento TV di Uomini e donne é previsto anche il ritorno fissato il 9 gennaio 2023 di Amici 22 di Maria De Filippi. Il talent show dedicato ai giovani talenti nel canto e nel ballo, in onda dalle 16:00 circa su Canale 5.

