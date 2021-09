Uomini e Donne, lutto per Nicolas Lorenzo Vona/ Morto a 29 anni in un incidente

Lutto a Uomini e Donne. Nicolas Lorenzo Vona, collaboratore delle reti Mediaset, impegnato come tecnico nelle riprese dei programmi Amici e Uomini e Donne, è morto in un incidente stradale. Il 29enne, originario di Arpino (Frosinone), si è schiantato con la sua Mini Cooper intorno alle 2.30 di domenica 19 settembre nella zona di San Sossio, alla periferia di Arpino. Aveva partecipato alla festa di laurea della sorella della sua fidanzata. Come riporta il quotidiano locale Ciociaria Oggi, il giovane ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori strada. La macchina si è ribaltata e il suo corpo è sbalzato fuori dall’abitacolo. Inutili i soccorsi, allertati da un residente della zona che ha sentito il rumore dello schianto. Ancora ignote le cause dell’incidente, ma non è da escludere un malore o un animale sbucato all’improvviso.

Addio a Nicolas Lorenzo Vona

Ieri, lunedì 20 settembre, nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, ad Arpino, si sono svolti i funerali del giovane Nicolas Lorenzo Vona, scomparso a soli 29 anni. In tanti hanno voluto essere presenti alle esequie: fuori dalla chiesa palloncini bianchi e uno striscione. Anche i profili social di Uomini e Donne hanno voluto omaggiare il 29enne, che lavorava come tecnico per il programma di Maria De Filippi, con una sua foto e un messaggio di cordoglio: “Questa notte è venuto a mancare Nicolas, uno dei membri della famiglia di Uomini e Donne. Siamo vicini alla sua famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto. Ciao Nicolas”. Tantissimi i commenti dei protagonisti del programma che hanno avuto modo di conoscere Nicolas sul lavoro: Claudio Diongi, Clarissa Marchese, Teresa Langella e Ida Platano.

