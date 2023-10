Uomini e donne: Manuela Carriero é umiliata: c’entra Michele / La scelta inaspettata, dopo l’esterna!

Uomini e donne, Manuela Carriero elimina Michele: il motivo é infuocato

Proseguono gli appuntamenti TV e streaming di Uomini e donne, le cui anticipazioni vedono Manuela Carriero umiliata dal corteggiatore, Michele. É quanto si rileva allo spoiler ripreso via social dallo spoiler man Lorenzo Pugnaloni, relativamente alle nuove registrazioni del dating show di Maria De Filippi tenutesi il 7 ottobre 2023 e che andranno in onda con le nuove puntate del format sui sentimenti, in arrivo sui palinsesti Mediaset.

La tronista mora in carica, alla ricerca dell’amore al trono classico di Uomini e donne, esce in esterna con il corteggiatore Michele, alla nuova sessione di registrazione di Uomini e donne, prossimamente in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Ma qualcosa va storto e lei elimina il giovane dal trono classico.

Uomini e donne, si registra una new entry

Il corteggiatore fa sentire del tutto umiliata Manuela Carriero, dal momento che lui metterebbe in cattiva luce la persona della tronista in carica. In esterna lui le confessa di trovarla moscia, che non gli piace come lei si comporta e “che dorme”. Insomma non proprio parole lusinghiere, bensì critiche e che non si direbbero in una prima fase di corteggiamento, non di certo ad una donna da parte di un uomo che sia interessato a conoscere la diretta interessata. In studio, quindi, si accende una discussione piuttosto infuocata sulla discutibile esterna, compromettente per Michele e imbarazzante per Manuela Carriero

Al termine dell’annunciato “thread” da studio la tronista di Uomini e donne elimina il corteggiatore “offensivo”. Dopodiché é la volta dell’esterno di Manuela Carriero con l’altro corteggiatore Carlo. Ma non é tutto. Perché con l’uscita di scena, si registra poi una new entry: arriva in studio a corteggiare la tronista, il neo pretendente Tommaso. Quali sorti attendono nel destino la tronista Manuela Carriero. Riuscirà la mora dalle curve giunoniche a trovare l’amore al dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi?

Intanto, al trono over di Uomini e donne arriva un gradito ritorno…

