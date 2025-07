Marcello Messina e Giada Rizzi di Uomini e Donne stanno vivendo un momento in crisi? La confessione della coppia in una intervista

Marcello Messina e Giada Rizzi hanno vissuto una splendida storia d’amore all’interno del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Una volta terminata l’esperienza nel celebre programma di Maria De Filippi, la dama e il cavaliere hanno deciso di proseguire la loro relazione. In una recente intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma, Marcello ha ammesso che “non è un periodo facile”. Giada, dal canto suo, ha spiegato che “non è un incastro perfetto”.

D’altronde la dama è già mamma di due bambini e i problemi con il nuovo compagno si nascondono proprio nella gestione della quotidianità. C’è chi parla di crisi, anche per le parole che la stessa Giada ha rilasciato nelle interviste. “Avrei bisogno di qualche abbraccio in più quando ho una giornata ‘no’, ma lui si chiude”, dice l’ex dama di Uomini e Donne.

Marcello Messina e Giada Rizzi di Uomini e Donne sulla presunta crisi: dall’ipotesi matrimonio alla vacanza

Marcello Messina ha spiegato di aver cambiato parecchie abitudini nella sua vita, dopo aver conosciuto Giada. Da quando hanno iniziato a frequentarsi, anche fuori dal programma di Canale 5, si è trasferito da lei per raggiungerla e poterle stare vicino. “Il posto è bello, mi sto abituando alla dimensione del piccolo paese rispetto alla città. E poi c’è il mare vicino”, ha raccontato ancora il cavaliere.

Nella quotidianità della coppia non mancano le piccole liti e le discussioni, ma parlare di crisi è inappropriato secondo Marcello e Giada. L’ex cavaliere è certo che Giada sia la scelta giusta e si dice pronto per il matrimonio. “Se non sarà con lei allora non sarà con nessun’altra”, ha detto. A settembre, intanto, la coppia partirà per un viaggio a settembre. L’idea è di condividere qualche piacevole momento di spensieratezza.