Uomini e donne, Marcello Messina e Jessica: esplode la lite in studio/ Troncano la conoscenza al trono over?

Uomini e donne: Marcello Messina e Jessica Serra del trono over finiscono al centro di una crisi d’amore!

Tira aria di crisi al trono over per la conoscenza avviatasi tra Marcello Messina e Jessica Serra, alla corte di Uomini e donne. O almeno questo é stando alle anticipazioni riprese online da Lorenzo Pugnaloni relativamente alla registrazione del dating show di Maria De Filippi, datate 9 aprile 2024.

Tra gli altri curiosi spoiler, concernenti il nuovo appuntamento tenuto nello studio del programma fondato sulla ricerca dell’amore, oltre alla crisi del trono classico condotto da Ida Platano si rileva anche una battuta d’arresto importante al trono degli over.

“Marcello e Jessica hanno discusso per un sacco di tempo” -si apprende nel dettaglio dalle anticipazioni che Lorenzo Pugnaloni registra via Instagram stories relativamente al content delle puntate di Uomini e donne da trasmettersi sulle reti TV e streaming Mediaset, già registrate in quel di Roma in data 9 aprile 2024.

Si attende il destino top secret della conoscenza avviata in TV tra Marcello Messina e Jessica Serra: le anticipazioni delle registrazioni di Uomini e donne

Ma quali sorti spetterebbero al programma in onda sulle reti TV e streaming Mediaset di Uomini e donne, alla coppia di conoscenti over finiti sull’orlo di una crisi della loro frequentazione intima e di dominio dell’occhio pubblico, sarebbero oggi ancora troppo presto da preannunciarsi. “Non si sa se continueranno la conoscenza oppure no” intanto, però, rilascia per iscritto sibillino lo spoilerman delle anticipazioni circa il risvolti inaspettati subentrati al trono over condotto alla ricerca dell’amore in parallelo al trono classico di Uomini e donne. Nel frattempo per la quota trono classico, Ida Platano invece subisce una segnalazione choc ai danni del corteggiatore Mario Cusitore. Che la tronista possa presto dire addio al sogno della scoperta dell’anima gemella, inseguito alla ricerca dell’amore in TV? Chissà!

© RIPRODUZIONE RISERVATA