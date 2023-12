Uomini e Donne, Marco Antonio Alessio ed Emanuela Malavisi hanno fatto pace?/ La segnalazione sui social

Uomini e Donne: nuovi possibili scenari per Marco Antonio Alessio ed Emanuela Malavisi

La stagione di Uomini e Donne 2023 è quasi giunta al giro di boa; questi primi mesi del dating show hanno sancito un prosieguo di quanto interrotto nella precedente edizione ma anche l’inizio di nuove liaison al netto di turbolenze e incomprensioni. In questa seconda accezione, particolare interesse sta destando il rapporto tra Marco Antonio Alessio ed Emanuela Malavisi. Insieme sembravano poter dare inizio ad una tenera relazione ma nelle ultime settimane il rapporto si è raffreddato.

Divergenze caratteriali, appunti sul presunto interesse o non interesse reciproco; questi alcuni dei temi – in linea generale – che hanno portato Marco Antonio Alessio ed Emanuele Malavisi ad allontanarsi. Senza dimenticare la recente vicinanza tra il cavaliere e Roberta Di Padua, situazione per nulla gradita dalla dama che decisamente si aspettava qualcosa di diverso.

Marco Antonio Alessio ed Emanuela Malavisi, ritorno di fiamma “grazie” ad Alessandro Vicinanza?

Stando a quanto riporta Isa e Chia, qualcosa tra Marco Antonio Alessio ed Emanuela Malavisi potrebbe essere cambiato in senso positivo. Stando alle anticipazioni rispetto a quanto già visto nella messa in onda, in studio sarebbe rientrato Alessandro Vicinanza – ex di Ida Platano – per frequentare Roberta di Padua. Tale scenario avrebbe portato Marco Antonio a chiudere con la dama dichiarandosi nuovamente ad Emanuela.

Il possibile riavvicinamento tra Marco Antonio Alessio ed Emanuela Malavisi a Uomini e Donne sarebbe avvalorato – come riporta Isa e Chia – da una segnalazione ricevuta da Lorenzo Pugnaloni. Nello specifico, il cavaliere e la dama sarebbero stati visti da un utente nei pressi di via del Corso intenti a passeggiare amorevolmente. Dunque, è possibile che i due siano riusciti ad andare oltre i dissapori e le paure portando il loro rapporto ad un nuovo step. Non resta che attendere le prossime puntate per conoscere la realtà dei fatti.

