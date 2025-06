Margherita Aiello e Dennis: finisce male per la coppia di Uomini e Donne

Non è stata sufficiente una vacanza per rimettere insieme Margherita Aiello e Dennis che, dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne a ver vissuto le prime settimane sereni come hanno raccontato nel corso di una diretta Instagram, hanno affrontato una crisi che si è conclusa con la rottura definitiva. Rottura avvenuta durante una vacanza con altri protagonisti del trono over dove i due hanno deciso di mettere un punto definitivo alla storia.

Dopo l’annuncio ufficiale di Dennis che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lollo Magazine, è arrivata la replica di Margherita che, attraverso un lungo post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram racconta di essersi sentita sola durante l’ultimo weekend trascorso a Verona a casa di lui. Margherita, inoltre, accusa Dennis di essere interessato solo alla visibilità e di aver sfruttato la loro storia per la popolarità. Accuse durissime che Dennis ha già smentito e che mettono un punto sulla storia.

Margherita Aiello e Dennis tornano a Uomini e Donne?

Nonostante la rottura, Margherita Aiello e Dennis si stanno godendo la vacanza con gli altri protagonisti di Uomini e Donne pur non stando più insieme. Entrambi single, la dama e il cavaliere si godranno l’estate con i rispettivi amici, ma a settembre, entrambi potrebbero ritrovarsi nuovamente nello studio di Uomini e Donne.

Come ogni anno, infatti, Maria De Filippi, a settembre, inviterà le coppie che si sono formate nella stagione precedente per capire come procede la relazione. Per Margherita e Dennis, dunque, potrebbe essere l’occasione per avere un chiarimento tranquillo, ma anche per tornare ufficialmente nel parterre per provare a cercare nuovamente l’amore.

