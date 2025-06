Uomini e donne, tensione tra Margherita Aiello contro Morena Forfante: lo scontro scatena i social

Alta tensione nel post Uomini e donne di Maria De Filippi, negli ultimi giorni sono saltati i nervi tra due volti noti del programma Mediaset, parliamo di Margherita Aiello e Morena Farfante. Tutto è nato nei giorni scorsi Morena, intervistata da Lorenzo Pugnaloni, aveva rilasciato alcune dichiarazioni a proposito di Margherita, la sua “antagonista” nel format di Canale Cinque: “Lei mi ha fatto le pulci per tutto il percorso. Non so se ti ricordi la questione del Mikado? Mangi il Mikado ammiccando gli uomini. Figurati con un Mikado di quanti millimetri di diametro sarà? Quindi, di cosa stiamo parlando? Sono stata forse per lei una figura un po’ scomoda all’interno del parterre”.

Parole che hanno scatenato la reazione di Margherita Aiello, che ha reagito sui social nelle scorse ore.

Margherita Aiello contro Morena Forfante, la replica sui social

Morena Forfante è intervenuta via social nelle scorse ore, dove ha colto l’occasione per reagire all’antagonista di Uomini e donne. Mettendo mano alle stories Instagram, la ragazza ha tuonato contro l’ex protagonista del programma di Canale Cinque:

E la polemica social fra le due non accenna a calmarsi. Nelle scorse ore Margherita ha pubblicato una storia riferendosi alla citazione verghiana Rosso Malpelo, cogliendola come pretesto per controbattere alla sua antagonista e al suo cavaliere: “Mia cugina, docente di lettere dai caratteristici capelli rossi, ha colto perfettamente la citazione da Verga era chiaramente riferita a una sola persona, che ha sentito il bisogno di coinvolgermi senza alcun motivo fondato, considerando che anche l’argomento non era nemmeno stato trattato nel programma. Inoltre il modo in cui è stata sollevata la questione è stata tutt’altro che elegante. Il riferimento era legato esclusivamente a quel soggetto, che sembra ancora cercare attenzione attraverso un vittimismo costante. Forse semplicemente sentono la mancanza dei riflettori” si legge nel duro sfogo spuntato nelle scorse ore via social.

