Uomini e Donne, Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli si sono lasciati? La frecciata della dama: “Le recite non mi sono mai piaciute”

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne nella puntata di oggi, martedì 20 maggio 2025, Margherita e Dennis usciranno insieme dal programma. I due dopo una breve frequentazione capiranno di essere attratti l’uno dell’altra e decideranno di continuare la loro frequentazione al di fuori dalle telecamere, ma come procede la loro conoscenza? I due stanno ancora insieme? In queste ore, in realtà, la dama del dating show ha postato una storia di Instagram che ha insinuato il dubbio che qualcosa non andasse.

Nel dettaglio, Margherita Aiello sul suo profilo social ha postato: “Le recite non mi sono mai piaciute!” seguito dalle emoticon del pagliaccio, insomma qualcuno ha deluso la dama ma chi? A chi era rivolta la frecciata? Se a ciò si aggiunge che da alcuni giorni Margherita e Dennis non si scambiano più commenti e like e soprattutto hanno smesso di seguirsi a vicenda sui social (togliedosi il ‘follow’) si insinua il dubbio che Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli si sono lasciati, mancano però per il momento conferme o smentite dai diretti interessati.

Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli si sono lasciati dopo Uomini e Donne? I due hanno smesso di seguirsi sui social

Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli si sono lasciati? Per il momento non i due non hanno rilasciato dichiarazioni per confermare o smentire, tuttavia hanno smesso di seguirsi sui social, non si scambiano più like e commenti e ieri la dama del dating show ha lanciato una pesante frecciata, anche se non è chiaro se sia rivolta al cavaliere. Per ora dunque si tratta solo di indiscrezioni e ipotesi. Solo pochi giorni fa però, i due si mostravano felici sui social, Margherita si era recata a Verona da Dennis segno che la loro storia d’amore proseguiva a gonfie vele e invece adesso pare che c’è stata una rottura.