Uomini e Donne sta per concludersi lasciando tre mesi orfano il pubblico di Canale5 che dovrà accontentarsi di Temptation Island e di attendere la nuova stagione in onda a partire da settembre. A sorpresa sono state diverse le coppie che hanno abbandonato il programma mano nella mano lasciando gli opinionisti stupiti. Tra queste anche quella composta da Margherita e Dennis, che dopo una conoscenza approfondita hanno deciso di conoscersi al di fuori del programma.

Come ha testimoniato Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, la coppia uscita dal dating show di Maria De Filippi si sta frequentando, e sembra essere complice e innamorata. I due sono stati avvistati in un ristorante a Roma, e poi hanno anche condiviso gli stessi scatti sui loro rispettivi profili social. Ovviamente i fan del programma sono molto contenti di questa relazione che è scoppiata in maniera improvvisa, così come le altre coppie che si sono formate.

Uomini e Donne, Margherita e Dennis: procede tutto a gonfie vele

Margherita Aiello, dama di Uomini e Donne, non è stata particolarmente fortunata dal punto di vista sentimentale. Basti pensare a Giovanni o all’ultimo cavaliere conosciuto: le conoscenze non sono andate come sperava e si è ritrovata da sola, quasi senza speranze, poi è arrivato a sorpresa Dennis Bogoncelli, che l’ha conquistata piano piano fino a quando non hanno deciso di conoscersi fuori dal programma.

Nel dating show di Maria De Filippi sono state diverse le coppie che hanno concluso con squilli di tromba di felicità: Giuseppe e Rosanna, Gloria e Guido, e poi Margherita e Dennis, che sono stati avvistati a Roma molto complici, mentre pranzavano in un ristornate. E poi i due hanno condiviso degli scatti sui loro profili. Insomma, sembra proprio che la loro storia vada a gonfie vele, e i fan sperano che possa durare il più a lungo possibile.

