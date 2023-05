Uomini e Donne: Maria De Filippi anticipa la chiusura stagionale?/ Spunta la data…

Uomini e Donne: chiusura anticipata per il programma di Maria De Filippi?

Uomini e Donne non è solo uno dei programmi più longevi di Mediaset, ma anche quello che, in ogni stagione televisiva, assicura ascolti altissimi alla rete nonostante la difficile fascia pomeridiana. Il dating show di Maria De Filippi non ha rivali e tocca anche punte del 30% di share superando, così, anche i dati di alcune trasmissioni in onda nel prime time. Merito della professionalità di Maria De Filippi che riesce a scovare nell’anima dei protagonisti portandoli anche a confessioni inedite, ma anche dei sentimenti che le dame e i cavalieri del trono over in primis e poi i tronisti, mettono in gioco. A tutto ciò si uniscono i commenti di Gianni Sperti e Tina Cipollari che creano dinamiche e discussioni anche dai toni infuocati.

Quello con Uomini e donne è così diventato un appuntamento quotidiano a cui il pubblico difficilmente rinuncia almeno fino ai primi giorni di giugno quando, normalmente, la stagione del programma si conclude per poi tornare in onda a settembre. Quest’anno, però, pare che la data di chiusura della stagione sia stata ampiamente anticipata. A lanciare l’indiscrezione esclusiva è stato TvBlog, ma Raffaella Mennoia è intervenuta sui social svelando quella che dovrebbe essere la verità sulla fine della stagione di Uomini e Donne.

Le parole di Raffaella Mennoia sul finale di stagione di Uomini e Donne

Quando si conclude la stagione di Uomini e Donne? Secondo un’indiscrezione esclusiva di TvBlog, pare che Uomini e Donne chiuda i battenti venerdì 12 maggio con due settimane di anticipo rispetto a quanto accaduto nelle scorse stagione. Quelle che cominceranno domani, dunque, dovrebbero essere le ultime puntate della stagione. Il condizionale, però, è d’obbligo perchè dopo la diffusione della notizia, è intervenuta Raffaella Mennoia.

L’autrice storica della trasmissione nonchè braccio destro di Maria De Filippi che, rispondendo alla domande di un utente sui social, ha fatto chiarezza sulla data di chiusura di Uomini e Donne. “Ma è vero che Uomini e Donne finisce venerdì?“, ha chiesto un utente. “No, finisce a fine mese”, la risposta della Mennoia che, però, non ha svelato la data precisa.

