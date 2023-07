Uomini e donne, Maria De Filippi anticipa le nuove registrazioni/ Tutte le date del ritorno in TV

Maria De Filippi si riattiva, per la programmazione Mediaset: spunta lo spoiler sul ritorno di Uomini e donne

L’inarrestabile Maria De Filippi, regina di ascolti TV in casa Mediaset, si prepara ad anticipare il suo ritorno al lavoro, alle nuove registrazioni dei suoi format come Uomini e donne, tutti riconfermati nei palinsesti delle reti Mediaset. La società di distribuzione multimediale rimasta orfana del capo fondatore Silvio Berlusconi, come stabilito dalla direzione facente capo a Pierluigi Berlusconi, riconferma Maria De Filippi nella programmazione TV con i format realizzati per le reti Mediaset e il ritorno della De Filippi al suo lavoro é ora anticipato a una nuova data.

A partire dal popolare programma sulla ricerca dei sentimenti, Uomini e donne, la cui messa in onda delle nuove registrazioni era attesa in partenza per il 18 settembre 2023 e verrà invece trasmesso a partire dall’11 settembre, sulle reti Mediaset.

Nella stessa data, quindi, Maria De Filippi darà il via alla guerra di ascolti TV con i format competitor della TV di Stato Rai e quindi la programmazione daytime diretta avversaria di Rai 1. Per il programma fratello di Uomini e donne condotto da Maria De Filippi, Amici 23, la programmazione é prevista a partire dallo special di domenica 17 settembre, sempre in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Il pomeridiano di Amici 23, giornaliero, é previsto a partire da lunedì 18 settembre 2023.

Ma quando ritorna a tutti gli effetti al suo lavoro di entertainment, Maria De Filippi? A quanto pare, la regina di ascolti TV é attesa alle registrazioni TV al rientro dalla vacanze alla fine del mese di agosto 2023. Insomma, la popolare conduttrice televisiva sarebbe in procinto di anticipare il suo rientro al lavoro che le compete, come timoniera dei format all’attivo sulle reti Mediaset, più attesi.

Nel frattempo, inoltre, si apprende che Gemma Galgani rischierebbe la non riconferma nel cast di Uomini e donne.

