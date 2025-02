La fine del trono di Chiara Pompei a Uomini e Donne non andrà in onda in televisione. Com’è noto, il percorso della nuova tronista è finito ancora prima di iniziare, a causa della segnalazione di Riccardo Sparacciari, il ragazzo che frequentava fino a poco prima di accettare la proposta della redazione. Dopo essere stata smascherata, la ragazza ha deciso di abbandonare subito il trono. Da allora, gli spettatori hanno aspettato pazientemente la messa in onda di questa registrazione. Tuttavia, Maria De Filippi e lo staff del dating show avrebbero scelto di fare diversamente.

Poco dopo la puntata andata in onda oggi, lunedì 24 febbraio, su Witty Tv è stato pubblicato un video dedicato proprio alla fine del trono di Chiara. Il blocco è iniziato con la 23enne al centro dello studio, consapevole già di quello che sarebbe successo a breve. Lei stessa, infatti, ha raccontato subito di aver visto le storie pubblicate da Riccardo prima della registrazione. “Nessuno vuole trattarti male, so che hai 23 anni e che a volte si sbaglia. Però cerchiamo di dire la verità. Respiri?”, ha dichiarato Maria De Filippi prima di raccontare al pubblico quanto accaduto.

Uomini e Donne: ecco com’è finito il trono di Chiara Pompei

Da lì, Maria De Filippi ha mostrato anche un video del provino di Riccardo come tentatore di Temptation Island, risalente a novembre del 2024. “Era una frequentazione sporadica. Ci vedevamo una domenica sì e l’altra no”, ha spiegato Chiara Pompei. “Lei aveva fatto il casting da tentatrice e viene chiamata a dicembre per Uomini e Donne, ma dice di no. Il 7 gennaio richiama e dice sì”, ha poi raccontato la conduttrice. Dunque, la 23enne aveva inizialmente rifiutato il trono per continuare la relazione con Riccardo. Ma, dopo aver visto lui distante, aveva cambiato idea, lasciandolo ufficialmente il 31 gennaio.

A quel punto, il ragazzo e la tronista si sono confrontati in studio, e lui ha persino confessato di essere innamorato di lei. Quando Tina Cipollari ha suggerito a Chiara di non tornare con Riccardo e di proseguire il suo percorso sul trono, Maria è subito intervenuta, sottolineando la gravità dell’errore commesso. Tuttavia, la conduttrice ha voluto rassicurarla, consigliandole di chiarire con lui lontano dalle telecamere. Dopo un confronto in privato, i due sono rientrati e l’ex tronista ha annunciato la sua decisione. Nonostante i pareri contrari di tutti presenti, Chiara ha scelto di continuare a frequentarlo fuori dal programma.