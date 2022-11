Uomini e donne, Maria De Filippi smaschera Noemi in studio/ Mostra alcune foto e…

Uomini e donne, Noemi vuole lasciare: “Federico non mi ha preso mentalmente“

La puntata di Uomini e donne andata in onda oggi pomeriggio, mercoledì 23 novembre, è stata ricchissima di contenuti. Numerosi i colpi di scena, a cominciare dall’improvviso abbandono di Federica Aversano, che lascia il Trono, sino ad Ida Platano che ritrova l’amore al fianco di Alessandro e decide di uscire dal programma con lui. Le sorprese però non finiscono qui, perché Maria De Filippi sbugiarda la corteggiatrice Noemi in studio, mostrando alcune foto compromettenti che mettono a serio rischio la sua permanenza nel dating show.

Dopo aver visionato l’esterna con il tronista Federico Dainese, la conduttrice chiede alla ragazza: “Non devi dirmi nient’altro?“. Noemi nega, ma la De Filippi insiste: “Sicura?“. La sua intenzione è infatti quella di mostrare alcune foto, che non metterebbero in buona luce la corteggiatrice a causa della sua mancanza di sincerità. “Ti prego, non mi mettere in queste condizioni” la implora la conduttrice, sperando che sia totalmente sincera con lei. La corteggiatrice vorrebbe lasciare il programma e spiega perché non ha funzionato con Federico: “Vorrei solo andare a casa. Non mi ha preso mentalmente, ti dico la verità“.

Maria De Filippi incastra Noemi: le foto con un ragazzo fuori dal programma

La tensione in studio si taglia con il coltello e in molti sono convinti che Noemi non stia raccontando la verità. Le domande insistenti di Maria De Filippi non sono infatti lasciate al caso: se intende soffermarsi su questa questione, è perché ha scoperto qualcosa di compromettente sul percorso della corteggiatrice. Anche Gianni Sperti pretende da lei onestà: “Ma perché non siete sincere? Che male ci sarebbe?“. E anche Tina Cipollari prende posizione: “Le cose poi si vengono a scoprire“.

Il momento della verità arriva quando la De Filippi mostra alcune foto che la redazione avrebbe ricevuto, in cui si vede Noemi assieme ad un ragazzo: uno scatto li mostra vicini, nell’altro addirittura durante un bacio. Stando alla segnalazione, la ragazza si starebbe dunque frequentando con qualcuno fuori dal programma, motivo per il quale ha intenzione di andare via. “E ci credo che non ti ha preso mentalmente” il commento ironico della Cipollari. In studio il pubblico rumoreggia, a testimonianza di come la mancanza di trasparenza della ragazza non sia stata affatto gradita.

