Uomini e Donne: Maria De Filippi torna al passato?/ Vecchia formula per i troni…

Uomini e Donne: Maria De Filippi dice basta al trono misto?

Nelle ultime stagioni, complici gli ascolti inferiori del trono classico rispetto al trono over, Maria De Filippi ha lanciato il trono misto di Uomini e Donne mandando in onda, nella stessa puntata, sia il trono over con le dame e i cavalieri sempre protagonisti di dinamiche appassionanti che il trono classico. Una scelta che, con il tempo, si è dimostrata eccellente considerando gli ascolti importanti che la trasmissione registra ogni giorno in una fascia non molto facile. La scelta di mescolare il trono over e il trono classico, inoltre, ha dato il via anche alla nascita di dinamiche inaspettate con cavalieri interessati alle corteggiatrici e dame interessate a corteggiatori com’è accaduto nella stagione da poco finita con Roberta Di Padua che ha mostrato interessa per Andrea Foriglio, corteggiatore di Nicole Santinelli.

Nella prossima stagione del dating show di canale 5, tuttavia, tutto potrebbe cambiare dal momento che, secondo alcune indiscrezioni, Maria De Filippi potrebbe decidere di tornare alla vecchia formula dedicando alcune puntate solo al trono over ed altre solo al trono classico.

Uomini e Donne: cosa accadrà nella prossima stagione?

Secondo Lorenzo Pugnaloni, espertissimo di Uomini e Donne, nella prossima stagione, Maria De Filippi potrebbe tornare alla formula originaria della trasmissione. Le registrazioni del trono classico e del trono over, dunque, si svolgerebbero in giorni differenti evitando, così, la nascita di situazioni particolari. Il rischio, però, non è solo quello di togliere alla trasmissione dinamiche che hanno movimentato le puntate, ma di sottrarre ascolti durante la messa in onda del trono classico che, nelle ultime stagioni, ha avuto scarso appeal sui telespettatori.

Per il momento, naturalmente, si tratta di indiscrezioni non confermate. Nel frattempo, sul web, continuano i rumors su quelli che potrebbero essere i nuovi tronisti e, finora, i nomi più gettonati sono quelli di Alessio Campoli, Andrea Foriglio e Alice Barisciani a cui si è aggiunta Alessandra Somensi.

