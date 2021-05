Uomini e Donne, Maria Tona choc “Carne da macello”/ “Ho lasciato perché…”

Maria Tona, ex protagonista del trono Over di Uomini e Donne, ha concesso una lunga intervista al portale PiùDonna.it in cui ha rivelato i motivi che l’hanno portata a lasciare la trasmissione di Maria De Filippi. L’ex dama ha parlato anche di “segreti” di cui potrà parare solo quando il suo contratto con Mediaset sarà concluso. “Non sono una persona superficiale né banale. Ti dico solo “carne da macello”, non mi piace essere un numero, non mi piace quando viene svalutata la mia intelligenza, e soprattutto quando viene messa alla prova la verità, il mio cuore e i sentimenti che provo”, ha detto Maria Tona aggiungendo di non aver trovato persone “vere” tra i cavalieri. A fine maggio, quando il programma sarà, finito Maria Tona spiegherà perché la redazione non l’ha più invitata a partecipare al programma.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 6 maggio: Gianni e Tina d'accordo con...

Maria Tona: ecco perché ha lasciato Uomini e Donne

A chi la accusa di essere solo interessata alla telecamere, Maria Tona risponde di aver sempre lavorato nel mondo dello spettacolo: “Questo argomento mi fa inviperire. Non c’è una persona li dentro che non stia li per le telecamere”. Immancabile una domanda su Gemma Galgani, le due dame, infatti, hanno avuto gli stessi corteggiatori: “Fa parte di tutto quello che porto dentro e che ancora non ho dichiarato. Gemma è una donna stupenda e intelligentissima. Però non me la sento di dire altre cose”. Maria Tona è sicura che quando potrà spiegare i motivi che l’hanno portata a lasciare il programma, si capiranno anche molte più cose su di lei. Nonostante tutto l’ex dama del trono over non rinnega la sua avventura a Uomini e Donne: “L’esperienza al dating show è stato un percorso che non rinnego e ringrazio Maria in primis”.

LEGGI ANCHE:

ISABELLA RICCI, UOMINI E DONNE/ "Troppo complimenti da Giovanni, non ho trovato..."Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Patty: "Ci samo baciati". Lui nega, Maria sbotta..

© RIPRODUZIONE RISERVATA