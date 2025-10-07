Cambio drastico nella vita di Mario Cusitore, ex cavaliere di Uomini e Donne: “Basta con le serate!”

Chi si ricorda di Mario Cusitore? Per un periodo ha corteggiato l’ex tronista Ida Platano per poi decidere di sedersi nel parterre over di Uomini e Donne con la speranza di trovare una persona che potesse vivere con lui una vita degna di essere vissuta. Peccato che poi la sua esperienza sia finita malamente e da quel momento in poi non ha più messo piede nello studio.

Ora l’ex cavaliere ha annunciato sui social un cambiamento drastico nella sua vita di tutti i giorni che avrà scioccato i fan, ma li avrà anche fatti felici perché si preannuncia qualcosa di positivo, tutto sommato: “Chiedo scusa per l’assenza, ma ieri è stata una giornata no. Ad oggi è giusto fare i conti col passato, gli errori, le cose giuste e gli obiettivi, e sono arrivato alla conclusione che devo dire basta alle cose futili, alle serate senza senso in giro per i locali e alle persone negative”.

Uomini e Donne, l’annuncio di Mario Cusitore: “Pausa di riflessione”

“Da questo momento esisto solo io, è una pausa di riflessione con me stesso. Ho bisogno di stare un po’ per i fatti miei, grazie”: così ha concluso Mario Cusitore, ex di Uomini e Donne, che ha deciso di cambiare vita dicendo basta alla vita mondana e alle serate nella zona in cui vive (e non). Evidentemente si era stancato di un’esistenza fatta di divertimenti dove la sostanza non viene ricercata, preferendo la vuota apparenza.

Intanto si era parlato nei mesi scorsi di un riavvicinamento tra lui e Ida Platano, che non sembra essere intenzionata a tornare nello studio di Maria De Filippi con l’obiettivo di trovare un uomo apposta per lei. Il successo del programma è fuori discussione, comunque, anche senza la loro presenza.

