Uomini e Donne, Mario Cusitore e Ida Platano: lui ci riprova lei replica di fuoco: continuano le tensioni dopo la rottura? Cos'è successo

Uomini e Donne, Mario e Ida: botta e risposta di fuoco dopo la rottura: continuano le tensioni?

Ieri una serie di dichiarazioni di Mario Cusitore di Uomini e Donne hanno acceso il web lasciando intendere un riavvicinamento a Ida Platano dopo la burrascosa fine della loro relazione. In sostanza l’ex cavaliere ha elogiato l’ex fiamma dicendo che se il trono di Ida fosse arrivato alla fine e lei lo avesse scelto lui addirittura le avrebbe detto di si. E non è tutto Mario ha anche aggiunto di aver ripreso a seguire Ida sui social giustificando il gesto dicendo che per lui lei rimarrà sempre una persona speciale oltre a lasciare intendere un loro ritorno a Uomini e Donne.

Gianmarco Steri fuori dal Grande Fratello? "Bocciato ai provini"/ L'ex di Uomini e Donne non si arrende

Insomma c’è un riavvicinamento tra Mario e Ida? Se da una parte l’ex cavaliere vorrebbe lasciarsi il passato alle spalle dall’altro l’ex dama del dating show di Canale 5 in maniera netta e chiara ha lasciato trasparire tutt’altro. L’ex tronista ha condiviso una IS citando una frase in dialetto napoletano che non ha bisogno di interpretazioni: “Com’era quella canzone? A me n’me fott’ proprij. (Traduzione? A me non mi interessa proprio)” Considerando la tempistica non ci sono dubbi che si tratti di un messaggio chiaro e netto per Cusitore. Insomma le scorse ore sono state animate dall’infuocato botta e risposta tra Ida e Mario.

Teresa Langella di Uomini e Donne derubata: "Stavo malissimo"/ Furto con svolta inaspettata

Mario e Ida di Uomini e Donne: storia definitivamente chiusa? Tensioni dopo la rottura

La storia tra Mario e Ida non è mai decollata a causa dei presunti tradimenti e delle infinite segnalazioni sul corteggiatore che lo hanno spinto ad abbandonare il trono e la Platano a chiuderlo anticipatamente senza nessuna scelta. In un’avvistamento in particolare Cusitore era stato avvistato in un B&B con un’altra donna e la Platano aveva deciso di chiudere la frequentazione. Da allora è passato più di un anno ma sembra che la ferita non si sia per nulla rimarginata e mentre Mario ha provato a riavvicinarsi, Ida ha lasciato trasparire una certa tensione anche dopo la rottura.

