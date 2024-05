Uomini e Donne, Mario Cusitore rompe il silenzio: “Ho perso la serenità”/ “Rispettate il momento…”

Il finale di stagione di Uomini e Donne sta regalando colpi di scena incredibili; nelle ultime puntate abbiamo appurato letteralmente l’epilogo del percorso di Ida Platano che, dopo aver scoperto le ennesime bugie del corteggiatore Mario Cusitore, si è ritrovata a dover prendere consapevolezza di aver affidato le sorti del proprio percorso e dei propri sentimenti ad una persona lontana dai suoi canoni e propositi.

Ricostruendo in breve la vicenda, Mario Cusitore avrebbe ammesso la veridicità delle ultime segnalazioni sul suo conto; avrebbe infatti incontrato una donna non appartenente al programma in un B&B. La cosa ovviamente ha mandato su tutte le furie gli opinionisti ma soprattutto Ida Platano che ha dunque optato per l’eliminazione. L’ex corteggiatore si è inizialmente affidato al silenzio ma – come riporta Il Vicolo delle News attraverso il suo profilo social – avrebbe di recente deciso di intervenire proprio su Instagram con parole che però non entrano nel merito dei fatti riferiti a Uomini e Donne.

Mario Cusitore, lo sfogo per le critiche dopo l’eliminazione a Uomini e Donne: “Commenti poco carini…”

“Ho deciso, anche se molto combattuto, di scrivere queste righe: in primis per ringraziare la redazione che è diventata la mia famiglia. Maria è una donna speciale e unica; tutte quelle persone che mi hanno supportato e sopportato e anche chi non l’ha fatto”. Inizia così Mario Cusitore nella storia pubblicata su Instagram e riportata da Il Vicolo delle News. Dopo il giro di ringraziamenti, l’ex volto di Uomini e Donne ha scritto: “Il mio percorso a UeD mio malgrado è finito nel peggiore dei modi e io non riesco ad oggi a ritrovare la mia serenità…”.

Proseguendo, Mario Cusitore ha affermato: “Sono stato leggero e ingenuo ma mai cattivo o opportunista. Questo assolutamente non mi appartiene; una persona può piacere o no, ci sta, ma sparlare con commenti poco carini dei sentimenti che ho provato e non nascondo, provo tutt’ora, mi tocca profondamente”. L’ex corteggiatore di Ida Platano ha poi concluso: “Vi chiedo di rispettare il mio momento, grazie, vi abbraccio”.











