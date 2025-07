Mario Serpa si esprime sulla vicenda giudiziaria tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilia: cos'ha detto l'ex corteggiatore di Uomini e Donne

Mario Serpa torna a pungere i suoi ex colleghi di Uomini e Donne e rompe il silenzio sulla controversa vicenda legale che ha coinvolto Raffaella Mennoia e Teresa Cilia. Ma ,andiamo con ordine. Nei giorni scorsi, Teresa è tornata al centro dell’attenzione mediatica dopo aver annunciato di essere stata assolta, sei anni dopo la querela presentata contro di lei dalla Mennoia. Le origini della disputa risalgono al 2019, quando Mario criticò apertamente la redazione del dating show. A quel punto intervenne anche l’ex tronista siciliana che accusò pubblicamente la storica autrice del programma di comportamenti scorretti, coinvolgendo persino il suo ex compagno Jack Vanore.

La Mennoia, pur senza fare nomi, rispose con toni accesi, parlando di “rosiconi”. Ma il braccio destro non si fermò a una semplice replica sui social. Difatti, decise di procedere legalmente, sporgendo querela contro Teresa. Dopo quell’episodio, sulla vicenda calò il silenzio per anni. Solo recentemente, il 30 giugno, l’ex tronista siciliana è tornata a parlarne pubblicamente, rivelando poi su TikTok di aver attraversato un periodo molto difficile e di non comprendere ancora fino in fondo come si sia potuti arrivare a tanto.

Mario Serpa lancia la stoccata a Raffaella Mennoia di Uomini e Donne

Ma, cosa pensa Mario Serpa di tutta questa vicenda? L’ex fidanzato di Claudio Sona, ormai lontano dal mondo dello spettacolo e residente da anni a New York, è comunque venuto a conoscenza degli ultimi sviluppi grazie ai social. E, chiaramente, non ha perso l’occasione per lanciare una frecciatina a Raffaella Mennoia e alla redazione di Uomini e Donne. Nelle sue storie Instagram, Serpa ha condiviso un video in cui si vede una modella sfilare con passo sicuro, accompagnato da una didascalia ironica: “Miss redazione, che adesso farà fuori i suoi avvocati come fossero stagisti”.

Insomma, nessun nome esplicitato, certo, ma il riferimento è apparso fin troppo chiaro. D’altro canto, invece, la Mennoia continua a mantenere il silenzio, evitando qualsiasi commento pubblico sulla questione o su Teresa Cilia. Il braccio destro di Maria De Filippi, infatti, si sta godendo l’incredibile successo della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, decidendo di non dare visibilità a questa vicenda.