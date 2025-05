Marta Pasqualato è diventata mamma, la ex corteggiatrice di Uomini e donne si è resa protagonista di un lieto annuncio nelle ultime ore. La donna ha svelato su Instagram ai suoi fan di essere diventata mamma di Ciro insieme al suo compagno, lontano dal mondo dello spettacolo. Marta Pasqualato, dopo la fine dell’avventura nel programma di Canale Cinque, ha trovato la sua strada nella medicina, è infatti medico di base e si sta specializzando nella medicina estetica, ma quello che le ha davvero stravolto la vita è stato l’arrivo di Carlo, frutto della relazione con Nicolò, un uomo estraneo al mondo dello spettacolo, ma che ha saputo donarle tranquillità e spensieratezza.

Belen Rodriguez, ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Angelo Galvano?/ Beccati insieme mano nella mano

Per Marta Pasqualato è dunque tempo di vivere una nuova pagina di vita, fatta di amore e attenzioni chiaramente dedicate al piccolo Carlo. In passato, come molti appassionati di Uomini e donne ricorderanno, Marta Pasqualato è stata protagonista di un flirt con Nicole Brigante nel dating show di Maria De Filippi.

Marta Pasqualato e il passato a Uomini e donne

L’avventura dell’ex protagonista di Uomini e donne nel programma di Canale Cinque si è rivelata un’esperienza certamente ricca di emozioni e sorprese. La vita ha poi portato la donna in direzioni diverse, con l’arrivo di Nicolò. Intervenuta sui social, Marta Pasqualato ha accolto così il figlio:

Jody, figlio di Claudio Cecchetto: “Jovanotti è il mio padrino”/ “La mia fidanzata Chiara? Mai una pausa…”

“Adesso ha tutto senso, benvenuto in questa pazza famiglia Carlo, io e il tuo papà ti amiamo in un modo che non credevamo nemmeno possibile” le speciali parole apparse sui social e rivolte da Marta Pasqualato al nuovo arrivato in casa.