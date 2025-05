Era il 2018 quando Marta Pasqualato, da corteggiatrice di Nicolò Brigante, si fece conoscere dal pubblico di Uomini e Donne; sono effettivamente trascorsi quasi 10 anni da quell’esperienza ma i fan non hanno assolutamente perso di vista l’ex corteggiatrice del dating show. Anzi, qualche mese fa aveva attirato ampia attenzione con il lieto annuncio della gravidanza. Ed eccoci a raccontare il giorno più felice di Marta Pasqualato e del compagno Nicolò Del Mela: è nato Carlo, primo figlio della coppia.

Ieri, 17 maggio 2025, Marta Pasqualato ha raccontato la gioia più grande a tinte blu: è un maschietto il primo figlio dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che da diversi anni condivide l’amore con Nicolò Del Mela. Il primo figlio è sempre una gioia immensa, il coronamento di un sogno che spalanca le porte della genitorialità. “Io e il tuo papà ti amiamo in un modo che non credevamo possibile… Benvenuto in questa pazza famiglia, Carlo”. Questa dolce didascalia di Marta Pasqualato a corredo di una foto postata sui social dove si vede la tenera manina del primo figlio con l’aggiunta delle mani congiunte dei neo genitori a comporre un cuore.

Marta Pasqualato e Nicolò De Mela, i messaggi di auguri per la nascita del figlio Carlo

Ovviamente, nessuna immagine del primo figlio di Marta Pasqualato e Nicolò Del Mela; non è mai una buona idea pubblicare foto che ritraggono minori sui social, figuriamoci a poche ore dalla nascita. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne tra l’altro aveva già affrontato l’argomento rispondendo in rete a chi le chiedeva se avrebbe condiviso immagini del suo primi figlio una volta messo al mondo. “Le foto, una volta pubblicate, smettono di essere tue… I cattivi ci fanno ciò che vogliono con le foto”.

Marta Pasqualato e il compagno Nicolò Del Mela ora hanno un’intera vita per godersi il loro amato figlio, Carlo; dopo l’annuncio della nascita – ieri, 17 maggio 2025 – non sono mancati i commenti entusiasti da parte dei fan e ovviamente anche di altre vecchie conoscenze di Uomini e Donne. Come racconta Gossip e Tv, sono arrivati gli auguri sentiti di Clarissa Marchese – ex tronista – e anche di Marianna Acierno che un anno prima della neo mamma si presentò nel dating show come corteggiatrice.