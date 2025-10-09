Martina De Ioannon nega di aver tradito Ciro: le repliche al veleno sui social

Continua la “guerra fredda” tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. Circa una settimana fa, i due ex volti di Uomini e Donne hanno annunciato la loro rottura, a distanza di circa 8 mesi dall’emozionante scelta nel dating show di Canale 5. La notizia ha scioccato in molti dato che, fino a poche settimane fa, si dichiaravano amore sui social, dove mostravano con serenità la loro vita insieme a Roma. In poco tempo, però, tutto è cambiato. Sebbene abbiano ribadito di avere ancora molto rispetto l’uno per l’altro, negli ultimi giorni stanno circolando numerose speculazioni sui motivi della loro separazione.

Difatti, pare che, proprio pochi giorni prima del comunicato, Martina abbia rivisto il suo ex corteggiatore Gianmarco Steri in una festa, scatenando subito i rumors su un presunto ritorno di fiamma. Come se non bastasse, Ciro ha alimentato ancora di più il gossip, postando canzoni su un presunto “altro” nella coppia e mettendo like sospetti su TikTok. Al che, Martina ha deciso di dire la sua, negando di aver tradito l’ormai ex fidanzato.

Martina De Ioannon parla dei presunti tradimenti a Ciro: dettagli

“Tradimenti mai accaduti“, ha scritto Martina De Ioannon su TikTok, rispondendo alle critiche di alcuni utenti. Tuttavia, non ha negato un presunto riavvicinamento a Gianmarco Steri, alimentando ancora di più le voci su un loro ritorno di fiamma. Inoltre, pare abbia anche accusato Ciro di fare la vittima, replicando così ad una fan dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, che lo stava difendendo: “Io non vedo silenzio, vedo allusioni a cose mai accadute per fare vittimismo”.