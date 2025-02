La storia tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno prosegue a gonfie vele dopo la scelta a Uomini e Donne. Circa tre settimane fa, l’ex tronista ha deciso di lasciare il dating show con il giovane campano, preferendolo a Gianmarco Steri. Da quel momento, i due hanno trascorso ogni momento insieme tra Roma e Torre Annunziata, fino alla loro ospitata a Verissimo della scorsa settimana. Tuttavia, durante l’intervista con Silvia Toffanin, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare un certo distacco tra loro, soprattutto quando Martina ha frenato l’ex corteggiatore sull’idea di andare a convivere.

Dopodiché, Ciro è tornato nella sua città, trascorrendo qualche giorno lontano da Martina. Da lì, si sono scatenati vari rumors su una presunta crisi tra i due, con molti fan convinti che la 26enne si fosse già pentita della sua scelta e stesse pensando di corteggiare Gianmarco, ora nuovo tronista. Ma, le ipotesi del web si sono rivelate a dir poco infondate. Martina e Ciro sono felicemente innamorati e, durante la loro breve separazione, la De Ioannon ha più volte espresso sui social quanto le mancasse il fidanzato. Ieri, poi, la coppia si è finalmente riunita.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sempre più innamorati dopo Uomini e Donne: il video manda in tilt i fan

Ieri mattina, 31 gennaio, Martina è apparsa su Instagram, rivelando di avere in mente una sorpresa speciale per Ciro, in occasione del suo onomastico. Poco dopo, ha pubblicato una foto con due valigie, lasciando intendere che il fidanzato fosse finalmente arrivato da lei. Dopo le numerose richieste dei fan, Martina ha poi condiviso un video in cui appare proprio Ciro, confermando il loro atteso ricongiungimento. Ma le sorprese non sono finite lì. In serata, la coppia ha cenato con Selin, la migliore amica dell’ex tronista, e in un video si vedono Martina e Ciro scambiarsi tenerezze e baci, con L’amore vero di Mina in sottofondo.

“Muoio di voi”, ha commentato la ragazza, dimostrando di essere una grande sostenitrice della nuova storia d’amore dell’amica. Il video ha rapidamente fatto il giro dei social, mandando in tilt i fan della coppia nata a Uomini e Donne. Sebbene molti spettatori tifassero per un lieto fine con Gianmarco, anche Ciro ha sempre avuto un buon seguito di supporter, che ora sono entusiasti di vederlo vivere la sua storia con Martina lontano dai riflettori. L’intervista a Verissimo è ormai acqua passata, e i due sembrano più felici che mai, godendosi la loro relazione nella vita di tutti i giorni.