Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono stati paparazzati insieme a Napoli, l'intesa tra loro aumenta sempre di più.

Continua a catturare l’attenzione del gossip il rapporto tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, lui di recente a Uomini e Donne ha confermato che si stanno frequentando ma non ha detto che sono già una coppia a tutti gli effetti. Nell’ultimo periodo sono stati paparazzati spesso insieme a Roma, ieri invece sono stati pizzicati a Napoli. Su Lollo Magazine Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che nel video che gli hanno inviato gli ex volti del dating show di Maria De Filippi appaiono felici e molto complici.

Garlasco: Garofano disse che il DNA sotto alle unghie era di Sempio?/ Baldi: "Cromosoma Y della famiglia"

Dopo essere tornati single Martina De Ioannon e Gianmarco Steri hanno deciso di dare un’altra possibilità al loro rapporto e sembra che la loro frequentazione stia procedendo a gonfie vele. Lui nei giorni scorsi a Uomini e Donne, durante il confronto con Ciro e Cristina, ha ammesso di aver provato forti emozioni nel rivedere l’ex tronista ed è per questo che si è lasciato tutto alle spalle e ha deciso di riprovarci.

Ballando con le Stelle, Nancy Brilli ha usato i bot per il televoto?/ Dal web arriva la pesante accusa

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri complici a Napoli: cresce l’intesa tra loro

Dopo varie paparazzate in giro per Roma i due ex volti di Uomini e Donne sono stati visti insieme anche a Napoli mentre mangiavano una pizza da Sorbillo. Nel video pubblicato da Lorenzo Pugnaloni sono sereni e l’intesa tra loro è davvero palese. Dopo averli riconosciuti alcune persone li hanno salutati e hanno chiesto alla ‘coppia’ di fare qualche scatto, entrambi sono stati molto disponibili e affettuosi con i fan.

In molti fanno il tipo per loro, già ai tempi di Uomini e Donne speravano che Martina De Ioannon scegliesse Gianmarco Steri e sono rimasti delusi quando a lui ha preferito Ciro Solimeno. Sui social si leggono molti commenti sulla coppia, tantissimi fan sono convinti che il loro sia un sentimento vero e che il gossip non c’entri nulla perché si vede che sono davvero innamorati.

Lite Francesca e Rasha al Grande Fratello: gelose di Omer?/ Caos dopo l’addio di Valentina