Sono passate circa tre settimane da quando Martina De Ioannon ha scelto Ciro Solimeno a Uomini e Donne, preferendolo a Gianmarco Steri. Da lì, i due hanno iniziato a vivere la loro storia d’amore fuori dal dating show di Canale 5, dividendosi tra Roma e Torre Annunziata. Dopo la polemica intervista a Verissimo, molti hanno iniziato a dubitare che Martina fosse davvero convinta della sua scelta. Tuttavia, sui social l’ex tronista mostra tutt’altra realtà, condividendo momenti romantici e dichiarazioni d’amore per il suo fidanzato. Inoltre, ha indirettamente risposto a chi insinua che sia ancora interessata a Gianmarco, lanciandogli una frecciatina.

A molti, infatti, non è sfuggito un like messo da Martina contro il suo ex corteggiatore. Da quando ha lasciato il programma di Maria De Filippi, l’ex tronista è stata invasa da molti messaggi di affetto, ma anche da diverse critiche dei detrattori che avrebbero preferito vederla uscire insieme a Gianmarco. Stanca di questi continui giudizi, ha quindi detto la sua in maniera velata, spingendo il tasto del ‘mi piace’ ad un commento sotto al suo ultimo post, in cui viene criticato aspramente il nuovo tronista.

Martina De Ioannon punge Gianmarco Steri: ennesima frecciatina dopo la fine di Uomini e Donne

“Il tuo percorso con Ciro ha fatto appassionare la gente e se ne parla ancora dopo un mese. Certo, hai fatto qualche errore, ad esempio hai dato importanza e hai esaltato il nulla ma ci sta”, si legge nel commento ‘piacciato’ da Martina De Ioannon. Ovviamente, in tanti hanno immediatamente interpretato quel ‘nulla’ nel messaggio come un riferimento proprio a Gianmarco Steri. Di conseguenza, le fan del tronista hanno criticato aspramente l’ex protagonista di Temptation Island, accusandola di essere gelosa del successo del barbiere.

Questa non è la prima volta che Martina si lascia andare ad una stoccata social nei confronti del suo ex flirt. Qualche giorno fa, infatti, aveva messo like anche ad un video della pagina Instagram “Very Inutil People”, in cui Gianmarco veniva preso bonariamente in giro per la velocità in cui ha superato la cotta per la De Ioannon dopo aver ricevuto la proposta di salire sul trono di Uomini e Donne. Insomma, nonostante le belle parole dedicate all’ex corteggiatore a Verissimo, sembra che Martina la pensi diversamente e provi in realtà una forte delusione nei confronti di Gianmarco.